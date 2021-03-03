Среди педагогов продолжаются дискуссии относительно того, нужно ли переносить внешнее независимое оценивание по математике для того, чтобы раньше провести последний звонок. Некоторые отмечают, что ВНО стоит перенести на 27 мая, а другие выступают против.

Почему хотят перенести ВНО по математике

Обычно праздник последнего звонка традиционно проводят в конце последнего весеннего месяца, то есть, в 2021 году его организацию основном планируют на 28 мая. Однако на эту же дату назначено ВНО по математике.

К теме МОН хочет сместить дату ВНО по математике – образовательный омбудсмен считает это нарушением прав учащихся

Поэтому Департамент образования и науки КГГА просит Минобразования о переносе тестирования по математике с 28 на 27 мая.

По мнению образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, это нарушает права учеников, ведь отнимает у них один день на отдых или подготовку к ВНО. По его словам, последний звонок можно провести в субботу, 29 мая.

Стоит ли переносить ВНО: что говорят педагоги

Но с Горбачевым соглашаются не все педагоги. Да, директор школы № 210 в Киеве Дмитрий Ламза считает, что последний звонок должен пройти по графику (в пятницу, 28 мая), а не переноситься из-за ВНО.

В частности, он отмечает, что учителя не должны выходить на работу в свой выходной день, а ВНО по математике можно легко перенести.

Хочу спросить у господина Сергея Горбачева: "Почему Вы говорите и занимаетесь только выпускниками? Кто подумает о других детях? Почему родители должны думать, где оставить ребенка среди недели? Почему должны выходить учителя на работу в субботу?",

– написал Дмитрий Ламза.

Директор сказал, что еще была мысль, что праздник можно перенести на июнь, но это жаркий период, и детям надо отдыхать.

По его словам, один день подготовки к ВНО уже ничего не решит.

"ВНО по математике надо переносить на один день раньше – с 28 на 27 мая. Один день подготовки к ВНО ничего не решает. Выпускники к главному экзамену готовятся в течение школьной жизни". – сказал директор.

Дмитрий Ламза предложил также перенести ВНО по английскому языку на 27 мая, а ВНО по математике – на 25 мая, поскольку тестирование по математике сдает больше учеников, чем английский язык.

Директор отметил, что нужно дать возможность школе объединиться вокруг праздника последнего звонка.

Главное, дать выпускникам еще раз почувствовать себя детьми на родном школьном дворе. Последний звонок без полной семьи (выпускников) – это не праздник!,

– подытожил Ламза.

Как можно решить этот вопрос: идеи директора

Отметим, что Дмитрия Ламза поддержала и директор школы № 179 в Киеве Ирина Чернилевская.

Она предложила четыре сценария решения проблемы:

Сценарий №1. УЦОКО признает ошибки и переработает весь график

"Понимаю, это сложно, но УЦОКО должен соблюдать Санитарный регламент (по крайней мере в датах до 31.05.2021) и предусмотреть последний звонок 28 мая, потому что регламент для всех обязательный", – сказала она.

Сценарий №2. МОН издает приказ о дополнительном рабочем дне, и последний звонок проведут в субботу

Ирина Чернилевская заверила, что для того, чтобы праздник последнего звонка провести в субботу, 29 мая, МОН должно дать дополнительный рабочий день. Однако здесь пострадают местные бюджеты.

Сценарий №3. Праздник проводится 29 мая за "спасибо". То есть учителя выйдут в выходной, но директор даст "отгулы"

Сценарий №4. МОН точечно меняет дату ВНО по математике с 28 на 27 мая

Поэтому последний звонок проведут 28 мая. "Я за первый или второй сценарий. И категорически против третьего и четвертого", – отметила Чернилевская.

К слову, 5 марта завершается регистрация на ВНО в 2021 году. Зарегистрироваться можно по ссылке.



Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО