Горбачев подчеркнул, что считает отмену ГИА вынужденным шагом, чтобы уменьшить определенные риски для учащихся во время пандемии.

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Но, по его мнению, в целом это не очень правильный шаг для качества образования.

После каждого уровня образования родители и учителя должны знать, чему именно научились дети и что Украине нужно изменить в образовательной системе или методиках для того, чтобы дети получали качественное образование,

– заявил он.

Горбачев добавил, что нельзя что-то исправлять, если не поймем, с чем имеем дело. А вот ГИА как раз и должна показать результаты за определенный период школьного обучения.

По его словам, в целом ГИА после 4 класса должна быть обязательно, потому что она должна показать, чему научились дети класса за время обучения в начальной школе, для того, чтобы понимать, что делать дальше и какие нужны изменения.

"Здесь нет вопроса относительно как-то "отбора до 5 класса". Речь идет лишь о том, чтобы школа имела объективное оценивание собственной работы. Вопрос том, как именно ее проводить. Потому что когда ГИА проводит сама школа, результаты могут быть необъективными. Поэтому, оценивание должно быть внешним", – говорит омбудсмен.

Сергей Горбачев предложил проводить ГИА для всех школьников так, как это делается для учащихся 11 классов – в формате внешнего независимого оценивания, чтобы устранить субъективность и возможные коррупционные риски.

Мы видим, что ВНО после 11 класса практически полностью искоренило коррупцию при поступлении в университеты, которая была до этого. Поэтому, если мы хотим вводить нормальную профильную школу, – нужен определенный отбор в лицей,

– отметил он.

Кроме того, Горбачев подчеркнул, что для того, чтобы подготовить нормальную процедуру ЗНО для девятиклассников, нужно минимум 3 года, а начинать надо уже сейчас.

К слову, Верховная Рада проголосовала за законопроект, который отменяет ГНА для учеников 4, 9 и 11 классов. Так, выпускники могут выбирать вид оценивания их результатов обучения:

путем годового оценивания,

государственной итоговой аттестации;

государственной итоговой аттестации в форме ВНО.

Однако те выпускники, которые планируют поступать в университеты, должны обязательно сдавать ВНО.