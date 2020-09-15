В Министерстве образования и науки заверили, что в 2021 году размер оплаты за контрактную форму обучения в вузах может вырасти. Все зависит от особенностей организации обучения, а также преподавательского состава заведения.

Об этом рассказал и.о. министра образования Сергей Шкарлет, передает сайт МОН.

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По его словам, в этом году государственный заказ на 11% больше, чем в 2019 году. А по поводу контракта, в 2020 году минимальный размер оплаты за обучение для студентов 1 курса контрактной формы составлял 60% этой себестоимости.

В случае если 60% индикативной себестоимости меньше трех среднемесячных заработных плат штатных работников в вузе, то стоимость обучения будет равна этим трем среднемесячным заработным платам. (Индикативная себестоимость обучения на контракте колеблется между 6 и 47 тысячами гривен).

Зато на 2021 год планируется уже 70% индикативной себестоимости независимо от учебного плана и наполнения обучения.

"Стоимость обучения в вузах зависит от учебного плана и объема образовательной программы, наполнения преподавателей: кандидатов, докторов наук, доцентов, профессоров, количества лекционных и практических занятий, количества студентов и тому подобное", – отметил Шкарлет.

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