Немецко-американский банк объявил конкурс произведений для детей от 13 до 18 лет. Победитель получит 10 000 долларов на обучение в одном из вузов США.

Кроме этого, будет избранно еще 4 произведения, авторы которых получат по 500 долларов на свои счета для сбережений. Перед этим дети будут проходить 2 недели онлайн-курса финансовой грамотности от платформы EVERFI.

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Детали конкурса

Курсы финансовой грамотности продлятся с 1 по 15 апреля, а в конце обучения школьники смогут отослать свои эссе. В произведении дети должны расписать свои кратко- и долгосрочные финансовые цели, а также объяснить план их достижения.

В обычных условиях, наши волонтеры из банка проводили бы учебные курсы очно. Поскольку апрель является месяцем финансовой грамотности, мы решили все же запустить проект в онлайн-режиме,

– отмечает Джейн Балсмейер, вице-президент Немецко-американского банка.

Руководство банка рассказывает, что инициатива направлена прежде всего на развитие финансовой грамотности среди молодежи, а денежные вознаграждения являются лишь средством мотивации детей к учебе.

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Прослушать онлайн курс и принять участие в конкурсе смогут исключительно школьники из штатов Кентукки и Индиана, однако в следующем году организаторы планируют охватить больше национальных административно-территориальных единиц, а в перспективе – выйти на международный уровень.