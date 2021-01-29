Президент Украины подписал указ, которым утвердил стипендии, премии и гранты для украинской молодежи. Так, за ВНО ученики будут получать ежемесячно по 10 тысяч, победители всеукраинских олимпиад – разовую премию в 20 тысяч, а победители международных олимпиад – 100 тысяч гривен.

Источник: Офис Президента

Ежегодно 10 учеников будут получать по 120 тысяч гривен за ВНО

Лучшие участники внешнего независимого оценивания будут получать ежемесячно президентскую стипендию в размере 10 тысяч гривен. То есть за год один ученик получит 120 тысяч гривен.

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Как рассказал президент, по результатам ВНО будет предусмотрено 250 стипендий для 10 учеников из каждого региона Украины. Но деньги дети получат только при условии, что они выберут обучение в украинском вузе.

Ежегодно будет определяться топ-10 лучших учеников каждой области по результатам ВНО. Каждый из этих учеников будет получать стипендию – 10 тысяч гривен ежемесячно. То есть всего 120 тысяч в год каждый,

– заявил Владимир Зеленский.

20 и 100 тысяч гривен за победу в олимпиадах

Также предусмотрено премии для победителей всеукраинских ученических олимпиад в виде разовой выплаты в размере 20 тысяч гривен каждому ученику. В то же время победители международных олимпиад получат по 100 тысяч.

"К тому же, ежемесячные стипендии от президента победители всеукраинских и международных олимпиад также получают, это уже действует", – уточнил Владимир Зеленский.

Гранты на обучение в вузах за рубежом

По словам президента, ежегодно будут выделяться президентские гранты для обучения за рубежом – в вузах США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Японии, Китая, Южной Кореи и др.

Но здесь тоже есть обязательное условие – после получения диплома студенты должны вернуться в Украину и проработать на государственной службе в течение трех лет.

"Мы боремся за нашу талантливую молодежь, за то, чтобы в будущем они работали на благо Украины, и будем поддерживать их, как только можем", – добавил Зеленский.

Добавим, что согласно указу, правительство должно за следующие два месяца разработать и утвердить порядок назначения и выплаты этих стипендий, премий и грантов от президента. Кроме того, правительство должно предусматривать в госбюджете расходы на соответствующие выплаты.