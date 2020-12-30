Кабмин принял стипендии в сфере высшего образования за заслуги: сумма и кто сможет ее получить
Для награждения педагогов за успехи в развитии высшего образования Кабинет Министров Украины одобрил постановление об учреждении стипендии правительства за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования.
Известно, что будет 300 пожизненных стипендий, которые будут выплачиваться ежемесячно в размере трех прожиточных минимумов. Даже если стипендиат уволится из соответствующего учреждения высшего образования, сообщает пресс-служба МОН.
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Стипендии в 2021 году будут назначаться дважды – с марта и сентября.
Какая будет сумма стипендии? Размер стипендии с 1 января 2021 года составит 6 810 гривен в месяц, с 1 июля 2021 года – 7137 гривен в месяц. Уже с 1 декабря 2021 года – 7443 гривен в месяц.
Кто может получить стипендию? Кандидаты на назначение стипендии будут избираться учеными советами соответствующих государственных вузов среди научно-педагогических работников.
Отмечать будут педагогов, которые:
- сделали личный весомый вклад в обеспечение развития высшего образования;
- добросовестно в течение многих лет на высоком научно-теоретическом и методическом уровне осуществляют подготовку соискателей высшего образования;
- достигли семидесятилетнего возраста и работают в государственных ЗВО по основному месту работы.
К слову, в Государственном бюджете на 2021 год заложили 3,94 миллиарда гривен для выплаты академических стипендий.
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