Украина получила официальный статус участницы "Партнерства Биарриц" – международной инициативы равных прав и возможностей для всех. В МОН подчеркнули, что в сфере образования наше государство выполняет все обязательства.

Отметим, что Украина взяла на себя обязательства в пяти сферах, в том числе и образовательной. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

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По словам министра Сергея Шкарлета, стереотипы о роли женщин и мужчин должны измениться, начиная со сферы образования. Именно поэтому МОН выполняет обязательства по утверждению гендерного равенства.

Кроме того, правительство утвердило План мероприятий партнерства, согласно которому МОН является ответственным исполнителем за обеспечение сквозного внедрения принципов гендерного равенства в образовании.

В частности, это предусматривает:

развитие безбарьерного публичного пространства, дружественного к семьям с детьми и маломобильным группам населения;

обучение детей принципам равенства женщин и мужчин;

предотвращение насилия;

уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин;

создание больших возможностей для мужчин заботиться о детях;

разработка и утверждение Стратегии внедрения гендерного равенства в сфере образования до 2030 года;

утверждение плана мероприятий по реализации стратегии внедрения гендерного равенства в сфере образования до 2030 года;

введение антидискриминационной экспертизы образовательного контента.

Просветительская деятельность по вопросам гендерного равенства должна осуществляться в учебных заведениях в соответствии с законом об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин.