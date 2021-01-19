Образовательный проект STEM is FEM объявил старт отборочного тура для девушек на бесплатное участие в модуле "Компьютерная наука". Регистрация продлится до 29 января включительно.

Школьницы смогут на два дня окунуться в одну из самых современных отраслей Украины и мира. Обучение будет проводиться 20 и 21 февраля в режиме онлайн, сообщается на странице STEM is FEM в Facebook.

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В рамках модуля будет происходить следующее:

мотивирующие лекции;

встречи с женщинами, которые достигли успехов в своей карьере;

интересные воркшопы;

творческие задания;

розыгрыш призов.

Что такое STEM-образование Учебные направления, которые охватывают естественные науки (Science), технологии (Technology), инженирование (Engineering) и математику (Mathematics).



Обычно все предметы изучаются не отдельно, а в тесной взаимосвязи. Большое значение имеет практическое применение полученных знаний в рамках учебного процесса.

О проекте STEM is FEM и как принять участие

Образовательный проект STEM is FEM призван популяризировать естественные, технологические, инженерные и математические специальности среди девушек.

"Компьютерные науки" - уже девятый учебный модуль проекта. Принять участие в конкурсном отборе могут только ученицы украинских учреждений среднего образования.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и ответить на 4 вопроса. Если вас отберут, на электронный почтовый ящик пришлют письмо с приглашением.

Участие в модуле полностью бесплатное.