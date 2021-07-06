STEM is FEM: финансовая грамотность для украинских школьниц

В течение двух дней украинские школьницы пытались понять что такое блокчейн, разбирались в банковской системе и учились управлять собственными деньгами. Все это и многое другое происходило в рамках модуля "Финансы" от проекта STEM is FEM.

В конце обучения модуль завершился тематическим конкурсом. Девушки составляли личные финансовые планы для выхода на пенсию, а победительница получила 17 000 гривен на депозитный счет от украинского банка-партнера инициативы.

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Что известно о STEM is FEM STEM is FEM – это украинская благотворительная инициатива, которая занимается популяризацией технических специальностей среди девушек, а также борется с гендерными предрассудками и стереотипами.

О чем говорилось на мероприятии

Заместитель председателя правления Райффайзен Банк Наталья Гурина рассказала, что работа в банке – это не только работа с цифрами. Иногда она требует знаний в очень широком спектре отраслей.

Работа с рисками в банке – это очень разноплановая работа. Чтобы проанализировать, например, стоимость и надежность залога, или выдать кредит, надо быть хоть немного специалистом во многих областях. Например, в недвижимости и агропромышленности – знать цены, тенденции на рынке, тренды в сельском хозяйстве, знать стоимость земли, особенности ее обработки и так далее,

– подчеркнула Наталья Гурина.

Также спикеры модуля рассказали о своих собственных лайфхаках успешности. Первый заместитель Председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова вдохновила девушек не учитывать гендерные стереотипы и шагать к победе несмотря на любые предубеждения.

Гендерные стереотипы действительно все еще существуют, и девушкам в нашем мире труднее. Но поверьте в себя. Вы должны быть счастливыми. Только общество счастливых людей способно создавать хорошие перспективные вещи. Когда человек несчастный – все, кто рядом с ним, тоже несчастны. И эта энергетика испортит все. Поэтому надо мечтать и идти за своими мечтами,

– отметила Екатерина Рожкова.

Инициатор проекта и основатель технологической компании Roosh Сергей Токарев считает, что украинскому школьному образованию очень сильно не хватает уроков по финансовой грамотности, хотя об этом говорят уже давно. Именно поэтому новый модуль STEM is FEM решили посвятить теме финансов и на конкретных примерах продемонстрировать, почему эта тема важна.

"Этот навык полезный для каждого человека, независимо от специальности или пола. С его помощью нашим девушкам будет легче сориентироваться в выборе будущей карьеры", – добавляет Сергей Токарев.