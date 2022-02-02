Глава Верховной Рады сообщил, что "всегда был и остается сторонником университетского самоуправления", согласно которому только сообщество учебного заведения имеет право выбирать себе руководителя. По его словам, это "право – священное", ведь является частью народовластия.

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Он отметил, что как бывший профессор Могилянки и ученый искренне заинтересован в том, чтобы "долгий избирательный процесс президента Киево-Могилянской академии завершился и один из самых мощных вузов в конечном итоге честно и прозрачно получил своего руководителя".

Поэтому сегодня в рамках парламентского контроля направил обращение к Сергею Шкарлету с требованием обосновать решение МОН об отказе признавать результаты выборов президента НаУКМА, а также аргументировать решение о назначении повторных выборов,

– указал Руслан Стефанчук.

Спикер проинформировал, что также обратился к министру внутренних дел Денису Монастырскому и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой взять под контроль обеспечение беспристрастного и оперативного расследования дела о похищении ящиков для голосования.

Кроме этого, народный депутат направил письма:

министру юстиции Украины Денису Малюське;

министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко;

исполняющему обязанности главы ГНС Михаилу Титарчуку;

главе НАПК Александру Новикову;

главе СБУ Ивану Баканову.

Руслан Стефанчук в этих документах попросил предоставить информацию относительно лиц, которые проходили спецпроверку перед назначением на должность руководителя заведения за 2020 – 2022 годы.

Обратите внимание! Предыдущим главой вуза с 2014 по 2019 год был Андрей Мелешевич. В феврале 2020 года его переизбрали на пост президента, но в Кабмине отказались повторно назначить чиновника и сослались на толкование закона. В апреле того же года чиновники объявили новый конкурс на должность, но процесс избрания длился почти 2 года.

Скандал на выборах президента Могилянки

Второй тур выборов руководителя КМА состоялся 27 января, однако прошло все не без инцидентов.

Около 14:00 на один из участков ворвались от 8 до 10 человек в масках, которые украли ящик с бюллетенями. Другой ящик залили краской.

На месте происшествия работали полицейские, которые задокументировали все обстоятельства преступления. Впрочем, на ход голосования этот инцидент никак не повлиял.

Похищенный ящик в итоге нашли, а бюллетени из него признали действительными.

Текст публикации Руслана Стефанчука:

Не могу стоять в стороне от будущего Национальный университет "Киево-Могилянская академия".

Я всегда был и остаюсь сторонником университетского самоуправления, по которому только сообщество университета имеет право выбирать себе руководителя. И это право – священное! Ведь это часть народовластия.

И поэтому я, как бывший профессор Могилянки, как ученый, как человек, искренне заинтересован в том, чтобы долгий избирательный процесс президента НаУКМА завершился и один из самых мощных вузов в конце концов честно и прозрачно получил своего руководителя.

Поэтому сегодня в рамках парламентского контроля направил обращение к Сергею Шкарлету с требованием обосновать решение МОН об отказе признавать результаты выборов президента НаУКМА, а также аргументировать решение о назначении повторных выборов.

Также обратился к министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой взять под контроль обеспечение беспристрастного и оперативного расследования дела о похищении ящиков для голосования.

Кроме того, направил письма к министру юстиции Украины, министру здравоохранения Украины, исполняющему обязанности главы Государственной налоговой службы Украины, главе НАПК, главе СБУ с просьбой предоставить информацию относительно лиц, которые проходили спецпроверку перед назначением на должность руководителя заведения за 2020 – 2022 годы.

Я верю, что справедливость восторжествует.