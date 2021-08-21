"Стать военным, как папа, который погиб на Востоке": о чем мечтают украинские дети перед школой

Летние каникулы подходят к концу, поэтому дети вскоре пойдут в школу. 5 школьников с непростыми жизненными историями поделились, о чем они мечтают перед новым школьным годом.

Они признались журналистам, что эти желания точно загадают под шум колокольчиков на торжественной линейке 1 сентября.

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О чем мечтают украинские дети перед школой

Максим из Житомира, 9 лет

Максим рассказал, что мечтает стать военным, как его папа, который несколько лет назад погиб на востоке Украины. По его словам, папа ушел совсем рано, но успел научить его быть мужественным и ничего не бояться.



Максим из Житомира / Фото УП.Жизнь

Сейчас мальчик учится в четвертом классе. Он признается, что больше всего любит математику, информатику и физкультуру. А еще уроки естествознания, потому что ему интересно исследовать мир вокруг.

Парень знает, что должен хорошо учиться, так как папа всегда наблюдает за ним и радуется его успехам.

Максим из Донецкой области, 8 лет

Другой ученик Максим вырос под звуки войны в неподконтрольной Макеевке. Поэтому сейчас перед первым сентября он больше всего мечтает о мирном небе над головой.



Максим из Донецкой области / Фото УП.Жизнь

Мама мальчика говорит, что самой тяжелой для его семьи была зима 2015 года, когда город непрерывно обстреливали.

Снаряды падали прямо возле нашего дома. Я укачала Максимчика и вышла на улицу. Потом захожу, он плачет. Я тоже испугалась,

– рассказывает женщина.

По ее словам, после пережитого мальчик долго не мог говорить. Даже сейчас, шесть лет спустя, каждое слово дается ему очень сложно. Максим растет замкнутым и почти ни с кем не общается.

Однако ученик любит рисовать. Свою мечту о мирном небе он изображает на картинках самыми яркими красками.

Оля из Тернополя, 7 лет

Девочка верит в сказку и даже сама придумывает рассказы о принцессах. Впрочем, реальность у нее противоположная – Оля самая младшая в семье, одна из четырех детей. У нее нет ничего своего – вся одежда, обувь и школьные принадлежности достаются от старших братьев и сестер.



Ольга из Тернополя / Фото УП.Жизнь

Семья Оли живет бедно, но дружно. Девочка знает, что у мамы нет возможности купить новые вещи для нее, поэтому тайно мечтает о кукле. Первую куклу, которая будет принадлежать только ей.

Владислав из Полтавы, 13 лет

Мальчик в раннем детстве попал в приют, и только недавно старшая сестра смогла оформить опекунство над Владиславом. Ученик признается, что мечтает получить футбольный мяч в школу.



Владислав из Полтавы / Фото УП.Жизнь

Я стану профессиональным футболистом и отвезу сестру на наилучший отдых,

– говорит Владик.

Ученик каждый день делает шаг к большой мечте: обожает физкультуру в школе и каждую свободную минуту использует для тренировок с местными мальчиками на спортплощадке. В любую минуту он может показать игровые комбинации в стиле Андрея Шевченко или Марадоны.

Настя со Львовской области, 6 лет

Самая большая мечта 6-летней Насти из города Броды на Львовщине, которая в этом году идет в первый класс, – школьный портфель.

У Насти есть старший брат Владислав, который с детства имеет ментальную инвалидность. Поэтому семья живет в небольшой квартире старого многоквартирного дома. Мама Наталья воспитывает детей самостоятельно и старается обеспечить им комфортную жизнь.



Анастасия из Бродов / Фото УП.Жизнь

Но несмотря на все усилия, мама не имеет возможности купить качественные школьные принадлежности и портфель для дочери-первоклассницы. Таких детей в Украине десятки тысяч. Им не с чем пойти в школу 1 сентября, так как их семья оказалась в трудных жизненных обстоятельствах.

Отметим, что истории детей собраны в рамках проекта "Школьный портфелик". До 24 августа каждый неравнодушный может "подвесить" школьные рюкзаки и канцелярские наборы для многодетных и малообеспеченных семей.