Рынок становится все более конкурентным, и найти собственную нишу изрядно сложно. Кроме того, необходимо постоянно следить за трендами и развивать навыки медийной грамотности, а также учиться продвигать свой канал.

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Определите свою аудиторию

Люди обычно создают аккаунт на ютубе, точно не зная, о чем они хотят делать контент, а тем более для кого. Проведите тщательное исследование, прежде чем выбирать свою тему. Определите тех, кому это было бы интересно и старайтесь давать в названиях и описании роликов ключевые слова.

Сотрудничайте с другими блогерами

Смотрите видео и отслеживайте каналы своих конкурентов. Взаимоподдержка и создание совместного контента привлекает внимание гораздо большего круга людей.

Сохраняйте терпение

Разбогатеть за один день на ютубе еще никогда никому не удавалось. Как и в обычном бизнесе, здесь необходимо много времени и усилий. Иногда может показаться, что вы создаете контент напрасно, однако всегда помните, что это ваша инвестиция в будущее развитие.

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Не ориентируйтесь на шаблоны

Вместо создания вирусных видеороликов, вложите энергию в что-то интересное и со смыслом. Смешные и короткие видео без смысла и вправду набирают множество просмотров, однако такие "ютуб-звезды" часто очень быстро угасают.

Не накручивайте подписчиков

Чуть ли не каждый день появляются новые программы и платформы, на которых можно заниматься накруткой количества лайков или подписчиков. Однако алгоритмы ютуба значительно умнее отдельных разработчиков, и со временем за такие действия ваш канал могут просто заблокировать.

Кроме этого, качество вашего контента никак не станет лучше, а аудитория будет только мнимой базой безымянных ботов.