Ричард Сент-Джон взял интервью у более 500 успешных людей, проанализировал сотни биографий и издал книгу "Большая восьмерка", в которой рассказал, какие принципы их всех объединяют.

Источник: 24 канал

Восемь пунктов составлены на основе бесед с Биллом Гейтсом, Опрой Уинфри, Мартой Стюарт, Джоан Роулинг и другими выдающимися мировыми личностями.

Интересно Был не только политиком, но и бизнесменом: 5 уроков лидерства от Дональда Трампа

Что известно о Ричарде Сент-Джоне

Ричард Сент-Джон – гуру маркетинга, исследователь, соучредитель нескольких компаний и эксперт по успеху. Над книгой "Большая восьмерка" предприниматель работал семь лет и издал ее в 2007.

Сейчас Ричард является спикером известной американской платформы TED, где рассказывает о всех нюансах предпринимательской деятельности и историях успеха известных людей.

Подсказка! В видео доступны украинские и русские субтитры.

Видео TED "8 секретов успеха за 3 минуты"

Страсть

Первым принципом успеха, по мнению Ричарда Сент-Джона, есть страсть к тому, что ты делаешь. Знаменитый актер Рассел Кроу рассказал автору, что есть только одна причина, почему он получил "Оскара" за лучшую мужскую роль.

Я просто обожаю играть. Это то, что меня наполняет. Люблю страстно. Рассказывать чужие истории благодаря актерской игре – это смысл моей жизни,

– делится в интервью Кроу.

Трудолюбие

Забудьте байки о 5-часовом рабочем дне, которые рассказывают бизнес-тренера. Трудолюбие – это залог успеха. Например, телеведущая Опра Уинфри рассказывала Ричарду, что приезжает на съемочную площадку уже в 5:30 утра, и часто на работу приходится отводить до 16 часов в день.

Концентрация

Многие люди жалуются, что у них есть синдром дефицита внимания. Конечно, такая болезнь существует, но часто ее путают с обычным отсутствием мотивации и интереса. Если человек находит свою страсть, то умеет сосредотачиваться на ней.

В жизни все зависит от вашего умения сконцентрироваться на чем-то одном и посвятить себя этому делу полностью,

– рассказывал кинорежиссер Норман Джевисон.

Давление

Успешные люди умеют работать в жестких условиях. Если вы любите свое дело, то всегда найдете на него время. Например, писательница Джоан Роулинг, гуляя с ребенком на улице, писала "Гарри Поттера" с невероятной скоростью, как только малышка засыпала.

Служба

Выдающийся хирург Шервин Нуланд рассказывал, что для него было честью служить врачом. Многие дети спрашивали Сент-Джона, как стать миллионерами. По мнению эксперта, невозможно этого достичь, если у вас нет мотивации и желания служить не только себе, но и всему обществу.

Интересно Как повысить трудоспособность наемных рабочих: советы владельцам бизнеса

Креативность

Большинство успешных людей никогда не гнались за большими доходами. Они придумывали креативные идеи и начинали свою деятельность только для их реального воплощения. Ярким примером является Билл Гейтс, который рассказал в интервью Сент-Джону следующее:

Когда мы начали придумывать Microsoft, то вообще не ожидали, что что-то на этом заработаем. Нам нравился сам процесс создания программного обеспечения, и только сейчас это стало огромной корпорацией.

Настойчивость

Следует всегда работать на пределе своих возможностей и постоянно выходить из зоны комфорта. Известный в области менеджмента Питер Друкер говорил, что ключ к успеху находится в умении заставлять себя действовать. Результаты зависят не столько от талантов, насколько от настойчивости и умения побороть свои комплексы.

Развитие

Никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Всегда надо думать о том, как усовершенствовать себя и свой продукт, ведь не существует абсолютных идеалов. Это видно на примере крупных мировых корпораций, которые постоянно пытаются меняться.

Amazon создает инновации в методах доставки товаров, Microsoft добавляет новые функции в программное обеспечение, Apple меняет дизайн и аппаратное наполнение своих устройств.