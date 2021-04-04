Быть предпринимателем в современном мире достаточно сложно, ведь это предполагает генерирование идей, превращение концепций в реальные продукты и управление творческими, иногда своеобразными людьми. Адаптация к сложным условиям стала едва ли не основным навыком бизнесменов за последние два года.

Низкий уровень финансовой грамоты оказался ахиллесовой пятой для большого количества предпринимателей. Сегодня руководители бизнеса просто не могут позволить себе рисковать, когда речь идет об управлении деньгами.

Интересно Финансовая грамотность стартапера: на что обращают внимание инвесторы

Советы начинающим

Если вы находитесь на начальной стадии предпринимательства, скорее всего, вы не можете позволить себе услуги бухгалтеров или финансовых советников.

В таком случае, стоит самостоятельно готовиться к тому, чтобы не делать ошибочных шагов на пути к успеху, изучая все аспекты ведения бизнеса и управления деньгами.

Повышайте собственный кредитный рейтинг

Если вы когда-нибудь будете вынуждены занимать деньги, чтобы начать собственное дело или удержать его на плаву, стоит поработать над своей кредитной оценкой.

Заем денег на открытие предприятия – чрезвычайно рискованный шаг как для финансовых учреждений, так и для заемщика, поэтому кредитный рейтинг может стать решающим показателем для определения вашей платежеспособности.

Ответственное использование личной кредитной карты является основным методом повышения и удержания рейтинга.

На тему Кредитный рейтинг и ложные представления о денежных займах: месяц финансовой грамотности в США

Тратьте деньги разумно

Согласно исследованию Ассоциации малого бизнеса, самостоятельное финансирование собственного дела является наиболее распространенным источником капитала для стартапов.

На открытие и дальнейшее развитие предприятий из собственного кармана тратят деньги 64,4 процента начинающих бизнесменов.

Найти инвесторов, которые бы полностью профинансировали ваш проект, может быть довольно сложной задачей, поэтому необходимо учиться экономить собственные деньги.

Этот навык впоследствии также поможет в эффективном управлении финансами молодой компании.

Примечательно Почему финансовая грамотность должна быть основным навыком каждого предпринимателя: 5 причин

Научитесь бюджетированию

Единственный способ получать доход с предприятия в будущем – это правильно составлять бюджет компании и уметь его придерживаться.

Даже опытные предприниматели не могут удержать все цифры в голове, поэтому обязательно следует выработать привычку тщательно заниматься месячным и годовым бюджетированием.

Пригодится! Откиньте на мгновение все мечты и посмотрите на перспективы ваших идей с меркантильной точки зрения. Попробуйте составить годовой бюджет компании и проанализируйте его. Распечатать необходимое помогут принтеры Canon серии MegaTank, вместительность чернильниц которых позволяет напечатать до 12 000 черно-белых страниц и до 7 700 страниц в цвете.

Каждому виду бизнеса нужен разный тип бюджета, в зависимости от специфики отрасли. Только с этим документом можно определить, теряете вы деньги или зарабатываете их.

Создайте фонд чрезвычайных ситуаций

Финансовые директора многих компаний отмечают, что 82 процента предприятий, которые терпят фиаско, теряют все именно из-за проблем с денежными потоками.

Как показала пандемия COVID-19, стабильный и последовательный бизнес далеко не является гарантией успеха в будущем. Каждый, кто хочет обеспечить устойчивость на ранних стадиях работы предприятия, должен позаботиться о создании фонда чрезвычайных ситуаций.

Иметь хоть немного денег на черный день – это уже лучше, чем не иметь никакой "подушки безопасности". В сложные времена это поможет хотя бы покрыть выплаты денег за труд наемных рабочих и не потерять их.

Вам понравится Почти миллион гривен, чтобы снять порчу: низкий уровень финансовой грамотности украинцев

Интересуйтесь налоговой системой

Управление молодым бизнесом означает углубление в болото налогов – трясины, в которой погибает множество неподготовленных начинающих предпринимателей.

Чтобы предотвратить неожиданные расходы, которые будут сдерживать развитие вашей компании, изучайте налоговую систему страны уже сейчас.

Знание всех тонкостей финансовой отрасли может быть решающим, когда дело дойдет до реальных показателей рентабельности бизнеса.

Начать собственную предпринимательскую деятельность всегда сложно, однако высокий уровень финансовой грамоты придаст вам уверенности, а также поможет справиться со всеми возможными проблемами на пути к успеху.