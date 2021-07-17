Стать миллионером – просто: успехи финансового образования на опыте США

Финансовый инструктор Орландо Маккей учит детей финансовой грамоте в Мемфисе, штат Теннесси. Он доказывает, что до 50 лет реально стать миллионером, стоит только придерживаться нескольких простых шагов.

Учебная программа Маккея предусматривает, что если начать правильно управлять собственными деньгами в возрасте 18 лет, то на пенсии ваше состояние может превысить 4 миллиона долларов. Авторский курс финансовой грамоты учитель проводит для американских школьников 5 – 12 классов.

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Уникальный подход учителя

Орландо Маккей убежден, что финансовая грамотность не может быть составной какого-то определенного школьного предмета, а должна стать отдельной и уникальной дисциплиной. По мнению финансового советника, подход к финансовому образованию должен быть особенным, не похожим на учебную концепцию всех других общеобразовательных школьных предметов.

Вы учите ребенка, который растет и развивается в неправильной системе. Система постоянно говорит малышам: "ты не можешь победить, ты вынужден жить исключительно в таких условиях, помни свой бэкграунд!" На первом же занятии я стараюсь сломать эту систему и убедить школьников, что у них все получится, несмотря на любые обстоятельства,

– рассказывает учитель.

Школьник Джахин Джонсон начал посещать курсы финансовой грамотности Маккея еще в 5 классе. Сейчас выпускнику школы удается экономить на собственный депозитный счет около 300 долларов в месяц, и с такими темпами, согласно плану, он может стать миллионером уже в 50 лет.

Когда я закончу колледж, то стану квалифицированным химиком, и смогу, пожалуй, откладывать еще больше. Вносить 15% процентов от своих доходов на накопительный счет несложно – стоит только разобраться в доступных возможностях и инструментах обогащения,

– делится опытом школьник.