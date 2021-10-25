Как стать лучшим студентом Украины: началась регистрация на участие во всеукраинском конкурсе
Источник:Министерство образования и науки
Открыли регистрацию на участие во всеукраинском конкурсе "Лучший студент Украины". Известно, что он будет проходить в три этапа, а победителей выберут в 10 номинациях.
"Лучший студент Украины" – это Всеукраинская конкурсная программа, направленная на выявление и мотивацию к развитию студенческой молодежи.
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Конкурс будет проходить в три этапа:
- университетский;
- региональный;
- всеукраинский.
Целью конкурса является выявление развитых студентов, стимулирование повышения уровня их общественной активности и содействие формированию активной жизненной позиции студенчества.
Номинации конкурса
В рамках конкурса студенты получат победу в следующих номинациях:
- Лучший студент Украины (комплексная характеристика);
- Лучший студент-аналитик Украины;
- Лучший студент-общественный деятель Украины;
- Лучший студент-дизайнер Украины;
- Лучший студент-медийник Украины;
- Лучший студент-ученый Украины;
- Лучший студент-предприниматель Украины;
- Лучший студент-программист Украины;
- Лучший студент-профсоюзный активист Украины;
- Лучший студент-спортсмен Украины.
В каждой из номинаций будут определены победители, также могут определять второе и третье места. В номинации "Лучший студент" дополнительно могут быть определены и другие категории в соответствии с решением оргкомитета.
Регистрация на конкурс
Как принять участие в конкурсе? Проходите онлайн-регистрацию по этой ссылке, выбирайте номинацию, в которой хотите соревноваться, непременно указывайте все свои достижения в этой сфере, подтверждая их соответствующими достижениями, наградами, грамотами и тому подобное.
Если студент хочет посоревноваться в главной номинации – "Лучший студент Украины" в комплексной характеристике, то ему необходимо подготовить креативную видео-презентацию о себе и представить собственный социальный проект.
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