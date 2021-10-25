"Лучший студент Украины" – это Всеукраинская конкурсная программа, направленная на выявление и мотивацию к развитию студенческой молодежи.

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Конкурс будет проходить в три этапа:

университетский;

региональный;

всеукраинский.

Целью конкурса является выявление развитых студентов, стимулирование повышения уровня их общественной активности и содействие формированию активной жизненной позиции студенчества.

Номинации конкурса

В рамках конкурса студенты получат победу в следующих номинациях:

Лучший студент Украины (комплексная характеристика);

Лучший студент-аналитик Украины;

Лучший студент-общественный деятель Украины;

Лучший студент-дизайнер Украины;

Лучший студент-медийник Украины;

Лучший студент-ученый Украины;

Лучший студент-предприниматель Украины;

Лучший студент-программист Украины;

Лучший студент-профсоюзный активист Украины;

Лучший студент-спортсмен Украины.

В каждой из номинаций будут определены победители, также могут определять второе и третье места. В номинации "Лучший студент" дополнительно могут быть определены и другие категории в соответствии с решением оргкомитета.

Регистрация на конкурс

Как принять участие в конкурсе? Проходите онлайн-регистрацию по этой ссылке, выбирайте номинацию, в которой хотите соревноваться, непременно указывайте все свои достижения в этой сфере, подтверждая их соответствующими достижениями, наградами, грамотами и тому подобное.

Если студент хочет посоревноваться в главной номинации – "Лучший студент Украины" в комплексной характеристике, то ему необходимо подготовить креативную видео-презентацию о себе и представить собственный социальный проект.

К слову, украинские школьники снова среди лучших в мире. Ученики Малой академии наук приняли участие в Международном инновационном шоу INOVA 2021 и получили там 20 наград. Имена победителей – читайте по ссылке.