Во время пандемии учителя столкнулись с новыми вызовами, в частности дистанционным обучением. Что педагогам стоит учесть в своей работе – читайте советы специалистов Гарвардской высшей школы образования.

В некоторых странах мира школы перешли на дистанционное или смешанное обучение. Однако для многих учителей онлайн-уроки – это новый рубеж и им нужно осваивать новые технологии, передает издание "Освитория".

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По словам специалиста по вопросам образования Гарвардской высшей школы Ронды Бонди, лучшие учителя дистанционного обучения – не те, кому легко удается овладеть программой. "Успех обеспечивают качества учителя, если он умеет организовать дистанционное обучение, принимать решения, общаться с учениками, подбирать индивидуально материалы и тому подобное", – рассказала она.

Ронда уверяет, что в дистанционном обучении учителям стоит сделать сложные вещи почти автоматическими.

Как создать виртуальное пространство для учеников? По ее словам, принципы использования технологий в школе остались теми же, изменились лишь факторы: пространство в классе и время обучения.

"Во время онлайн-обучения преподавателям нужно принимать обдуманные решения о том, как поощрять учеников и сделать класс дружным. Хорошо прививать ощущение единства, одновременного пребывания в виртуальном пространстве", – отмечает Ронда Бонди.

Учитель во время онлайн-обучения должен:

выстраивать отношения с учениками и укреплять связи с ними;

оставить время для общения учеников не на учебные темы со сверстниками;

предоставлять время высказаться каждому на уроке;

ввести виртуальные аналоги способов отметить работу учащихся.

По словам экспертов, школьный график может быть ограничением, поскольку все ученики имеют 45 минут на урок. Одним из самых больших преимуществ онлайн-обучения является то, что учащиеся должны уметь самостоятельно управлять собственным временем обучения.



Дистанционное обучение во время карантина / Фото Pexels

Также учителям стоит наладить различные способы обучения. Определите, что лучше для вашего класса: сначала посмотреть видео, чтобы получить фоновые знания, прежде чем начать читать или сначала прочитать, а потом посмотреть видео.

И предоставьте различные материалы ученикам, чтобы они могли выбирать те, которые соответствуют их интересам.

Рекомендации для учителей

Учителя должны привыкнуть к гибким занятиям

В промежутках между ними можно выделить время для анализа переписки с учащимися, письменных обращений во время Zoom-конференций и тому подобное. Если учитель обдумает обратную связь, то это поможет сделать его более эффективным.

Оставляйте время на уроках для того, чтобы услышать обратную связь от учеников

Именно опираясь на обратную связь, можно внести эффективные изменения. Так, вы узнаете, что им нравится на уроках, а что стоит изменить.

Предусмотрите проблемы, прежде чем они случатся

Во время дистанционного обучения учителям стоит составлять планы на случай чрезвычайных ситуаций. К примеру, часто возникают технические проблемы такие как временное отсутствие интернета и тому подобное.