Как стать хорошим учителем на дистанционном обучении: советы от гарвардских ученых
Во время пандемии учителя столкнулись с новыми вызовами, в частности дистанционным обучением. Что педагогам стоит учесть в своей работе – читайте советы специалистов Гарвардской высшей школы образования.
В некоторых странах мира школы перешли на дистанционное или смешанное обучение. Однако для многих учителей онлайн-уроки – это новый рубеж и им нужно осваивать новые технологии, передает издание "Освитория".
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По словам специалиста по вопросам образования Гарвардской высшей школы Ронды Бонди, лучшие учителя дистанционного обучения – не те, кому легко удается овладеть программой. "Успех обеспечивают качества учителя, если он умеет организовать дистанционное обучение, принимать решения, общаться с учениками, подбирать индивидуально материалы и тому подобное", – рассказала она.
Ронда уверяет, что в дистанционном обучении учителям стоит сделать сложные вещи почти автоматическими.
Как создать виртуальное пространство для учеников? По ее словам, принципы использования технологий в школе остались теми же, изменились лишь факторы: пространство в классе и время обучения.
"Во время онлайн-обучения преподавателям нужно принимать обдуманные решения о том, как поощрять учеников и сделать класс дружным. Хорошо прививать ощущение единства, одновременного пребывания в виртуальном пространстве", – отмечает Ронда Бонди.
Учитель во время онлайн-обучения должен:
- выстраивать отношения с учениками и укреплять связи с ними;
- оставить время для общения учеников не на учебные темы со сверстниками;
- предоставлять время высказаться каждому на уроке;
- ввести виртуальные аналоги способов отметить работу учащихся.
По словам экспертов, школьный график может быть ограничением, поскольку все ученики имеют 45 минут на урок. Одним из самых больших преимуществ онлайн-обучения является то, что учащиеся должны уметь самостоятельно управлять собственным временем обучения.
Дистанционное обучение во время карантина / Фото Pexels
Также учителям стоит наладить различные способы обучения. Определите, что лучше для вашего класса: сначала посмотреть видео, чтобы получить фоновые знания, прежде чем начать читать или сначала прочитать, а потом посмотреть видео.
И предоставьте различные материалы ученикам, чтобы они могли выбирать те, которые соответствуют их интересам.
Рекомендации для учителей
- Учителя должны привыкнуть к гибким занятиям
В промежутках между ними можно выделить время для анализа переписки с учащимися, письменных обращений во время Zoom-конференций и тому подобное. Если учитель обдумает обратную связь, то это поможет сделать его более эффективным.
- Оставляйте время на уроках для того, чтобы услышать обратную связь от учеников
Именно опираясь на обратную связь, можно внести эффективные изменения. Так, вы узнаете, что им нравится на уроках, а что стоит изменить.
- Предусмотрите проблемы, прежде чем они случатся
Во время дистанционного обучения учителям стоит составлять планы на случай чрезвычайных ситуаций. К примеру, часто возникают технические проблемы такие как временное отсутствие интернета и тому подобное.
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