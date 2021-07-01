Старт вступительной кампании-2021, результаты ВНО и новости в вузах – итоги недели в образовании

Журналисты Образования 24 рассказывают обо всех важнейших новостях, которые произошли в сфере образования на этой неделе – с 28 июня по 2 июля. В этой статье читайте о начале вступительной кампании в 2021 году, результатах и баллах ВНО, а также о том, как зарегистрировать е-кабинет абитуриента.

Старт вступительной кампании-2021

Вступительная кампания в Украине официально стартует 1 июля. С этого дня все абитуриенты могут зарегистрировать е-кабинет абитуриента, с помощью которого будут подавать документы в вузы.

Обратите внимание Лучшие университеты 2021 и подорожание обучения в вузах – итоги предыдущей недели в образовании

Сколько можно подать заявлений в вузы? Поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджет в любое учреждение высшего образования без ограничения по количеству специальностей. Также можно подать до 30 заявлений на контракт.

В каждом заявлении, которое абитуриент подает на бюджет, нужно обязательно установить его приоритетность – от 1 до 5, где 1 – это наивысшая приоритетность, а 5 – соответственно, самая низкая. Приоритетность после подачи заявления изменить невозможно.

Какой минимальный конкурсный балл на бюджет? В этом году установлен минимальный конкурсный балл для получения высшего образования на бюджете – не менее 125 баллов.

Для консультации абитуриентов по поступлению в Украине создали горячие линии. На них могут обращаться поступающие, имеющие вопросы относительно вступительной кампании. Контакты горячих линий – смотрите по ссылке.

Кроме того, частные вузы отныне могут создать в единой государственной электронной базе по вопросам образования открытые конкурсные предложения. То есть впервые частные университеты могут принимать студентов на бюджет.

В течение какого времени принимают заявления? Прием заявлений и документов от поступающих начинается 14 июля и заканчивается:

16 июля – для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов;

23 июля – для лиц, поступающих по результатам внешнего независимого оценивания, экзаменов, творческих конкурсов, сданных с 1 по 13 июля.

В то же время вступительные экзамены и творческие конкурсы будут проводить в несколько потоков. С 1 по 13 июля – для абитуриентов, поступающих на государственные места, а с 14 июля до 2 августа – дополнительные экзамены для поступающих по контракту.

Рейтинговые списки обнародуют до 12 часов 5 августа. А зачисление на бюджет состоится до 14 августа (12:00), а на контракт – до 20 августа.



Сроки поступления в 2021 году / инфографика МОН

Отметим, что для поступления в вузы абитуриенты могут подать сертификаты результатов ВНО за разные годы. Они по собственному желанию могут выбрать любой сертификат, в том числе и тот, что с лучший результатом.

За какие годы будут действительны сертификаты ВНО в этом году:

за 2018 год,

за 2019 год,

за 2020 год,

за 2021 год.

А поступающие в магистратуру смогут подать результаты ЕВЭ 2020 и 2021 годов. В то же время результаты ЕПВИ – только 2021 году.

К слову, почти 100 тысяч поступающих в магистратуру 30 июня сдали единый вступительный экзамен по иностранным языкам. Стали известны правильные ответы на задания тестов ЕВЭ. Ответы – смотрите в статье.

Как зарегистрировать е-кабинет абитуриента

Поступающие в 2021 году подают заявления для поступления в вузы онлайн через электронные кабинеты. Регистрация е-кабинетов началась 1 июля, в него абитуриенты должны загрузить свои данные.

Для регистрации электронного кабинета абитуриенту нужно внести свои данные:

одного из сертификатов ВНО -номер, пин-код и год получения (данные других сертификатов надо будет добавить в е-кабинет уже после регистрации);

свидетельства о полном общем среднем образовании (аттестат об окончании школы) – серию, номер и средний балл приложения.

Во время регистрации электронного кабинета запрещено использовать е-адреса заблокированных в Украине сервисов, например, mail.ru, yandex.ru и тому подобное.

Какие данные надо внести в е-кабинет поступающего? После активации электронного кабинета нужно загрузить такую информацию о поступающем:

контактный номер телефона (в формате +380): это нужно для оперативной связи вуза с абитуриентом;

цветную фотокарточку поступающего (3х4 см);

фотокопию приложения к свидетельству / аттестату о полном общем среднем образовании.

Все файлы нужно загружать в формате JPG (JPEG, PNG), а максимальный размер такого файла не должен превышать 1 Мб.

Как создать электронный кабинет абитуриента: видеоинструкция от МОН

Результаты ВНО и дополнительная сессия

ВНО в Украине в этом году длилось с 21 мая по 15 июня. Интересно, что более 500 участников получили наивысший результат – сдали тестирование ВНО на 200 баллов. Хотя в 2020 году таких поступающих было 447.

Читайте также Летние каникулы для школьников должны быть короче, – эксперты

Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что в этом году 500 участников ВНО получили 200 баллов по одному из экзаменов, 27 участников – получили 200 баллов по двум экзаменам, а один участник получил 200 баллов по трем экзаменам.

Им оказался выпускник киевского физико-математического лицея Денис Кинзерский. Он получил на ВНО-2021 по 200 баллов сразу по 3 предметам и оказался единственным, кому удалось получить столь хороший результат.

Парень рассказал, что достичь самых высоких результатов на ВНО ему удалось благодаря хорошим учителям в лицее. Однако все же обращался и к репетиторам и прошел онлайн курс по биологии.

Еще двое выпускников Львовского физико-математического лицея сдали ВНО более чем на 790 баллов. В целом на Львовщине получили по 200 баллов более 70 выпускников, а 200 по 2 предметам – только 3.

В 2021 году Верховная Рада учредила именные премии в размере 100 тысяч гривен для участников ВНО с наивысшими результатами. Премию будут давать школьникам, которые сдали тесты по 4 и более учебным предметам и получили не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов по любому предмету.

А в Черновицкой области более 10 дней разыскивали жителя села Проскуряны. 18-летний парень поехал на ВНО в областной центр и пропал. Впоследствии оказалось, что юноша находился в гостинице.

К слову, 29 июня в Украине стартовала дополнительная сессия внешнего независимого оценивания для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в основной сессии ВНО-2021. Ее результаты огласят до 23 июля.

Дополнительная сессия проходит по такому графику:

29 июня – химия;

1 июля – английский язык;

2 июля – немецкий язык;

5 июля – испанский язык;

6 июля – французский язык;

7 июля – математика, математика (задачи уровня стандарта);

8 июля – физика;

9 июля – украинский язык, украинский язык и литература;

12 июля – история Украины;

13 июля – биология;

14 июля – география.

На тестированиях стоит иметь с собой 2–3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета, бутылку с питьевой водой без этикетки и средства индивидуальной защиты.

Новости в сфере высшего образования

В Украине презентовали американский университет

Уже вскоре в Киеве появится американский университет мирового уровня – "Американ Юниверсити Киев" (АЮК). Он будет работать по партнерству с Университетом штата Аризона (ASU).

Новый вуз будет расположен в здании речного вокзала на Почтовой площади. Ожидается, что в американский вуз поступят первые студенты уже в 2022/23 учебном году.

В будущем 60% выпускников будут получать профобразование, остальные – высшее

Образовательный комитет Верховной Рады разрабатывает законопроект об изменении концепции профессионально-технического образования в Украине. Планируется, что в будущем 40–60% выпускников будут получать профессиональное образование, и только остальные — высшее образование.

Читайте также Невакцинированных детей нельзя допускать в школу, – главный санврач

В МОН говорят, что на сегодня практически 80% выпускников школ хотят идти в университет, но не все они понимают, зачем им нужен вуз. Поэтому хотят немного изменить эту ситуацию.

Умер бывший ректор Харьковского педагогического университета

В возрасте 86 лет ушел из жизни бывший ректор Харьковского педагогического Университета имени Григория Сковороды Иван Прокопенко. Он возглавлял учебное заведение почти половину своей жизни (40 лет). Что известно об ученом – читайте в статье.