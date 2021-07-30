После прохождения программы все вовремя получат международный сертификат о стажировке и рекомендательное письмо для резюме. Также некоторые участники смогут получить предложение о работе.

К теме Украинские школы смогут работать в красной зоне, но при одном условии, – Ляшко

Зарегистрироваться на последнюю летнюю программу можно до 1 августа по этой ссылке. Обучение начнется 7 августа.

А осенние программы начнутся 4 сентября, 2 октября и 6 ноября. Учиться и работать можно в свободное время, главное – от 4 до 8 часво в неделю.

Также программы можно проходить в разные сроки: за 6 недель, 3 месяца или 6 месяцев.

Сейчас доступны три программы:

Project Management – разработка и воплощение собственного проекта, нетворкинг, построение сообществ и цифровой маркетинг;

Group Facilitation and Leadership – обучение и возможность стать инструктором образовательных программ Nobel Explorers;

Class Development – создание и запуск собственного IT-курса с нуля.

Зарегистрироваться могут участники в возрасте от 15 до 25 лет, язык общения – английский.

Что известно о Nobel Explorers

Это инновационный американский проект по обучению STEM и лидерских навыков. Там ученики сотрудничают онлайн в международных командах по возрасту, учатся и воплощают STEM-проекты, общаются на английском языке и параллельно овладевают навыками коммуникаций, менеджмента, критического и аналитического мышления и тому подобное.

К слову, летом, кроме прогулок жаркими вечерами и активного отдыха, советуем уделить немного времени и новым интересным знаниям, которых не научат в школах. Предлагаем вашему вниманию подборку 5 бесплатных возможностей для украинских школьников, которые доступны этим летом.