Старшеклассников во Львове учат стрелять из пневматических винтовок: фото с учений

Львовские школы начали обучение по стрельбе для учеников 9 - 11 классов. Такие занятия будут проводить ежедневно, а стрелять планируют научить всех старшеклассников.

Сначала школьникам проводят инструктаж по технике безопасности, дают необходимое оборудование, а уже под руководством инструкторов они учатся стрелять по мишеням.

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Обучение проводят на базе школ, у которых есть тиры. В них будут тренировать учеников из других школ. Так, в школе №91 уже начали тренировать старшеклассников из 10 соседних школ. Стрелковое обучение здесь началось еще 7 февраля.

Обучение по стрельбе в школах №30 и №91 во Львове / Фото Управление образования ЛГС

Добавим, что в школе №91 во Львове учеников тренирует мастер спорта по пулевой стрельбе и старшый лейтенант патрульной полиции Ольга Заячковская. В школе она руководит стрелковым кружком.

По словам педагога, дети стреляют из пневматической винтовки. Каждому отведено по 10 выстрелов.

Наша задача – научить подростков безопасному обращению с оружием, а также основам практической стрельбы,

– говорят в городском управлении образования.

Во львовской общине есть 20 учебных заведений с соответствующими специальными помещениями для стрельбы.

В каких школах будут учить стрелять учеников / Фото Львовского городского совета

К слову, директора львовских школ также обучаются владеть оружием по новой программе национального сопротивления. Стрелковые навыки пригодятся в случае полномасштабных боевых действий на территории Украины.

Кроме того, этому обучат коммунальщиков и работников предприятий, обеспечивающих функционирование города. Подробности – читайте по ссылке.