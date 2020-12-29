В Украине в будущем хотят сформировать профильную старшую школу. Тогда ученики смогут выбирать те школьные предметы, которые хотят изучать.

Сейчас Министерство образования занимается формированием старшей профильной школы. Об этом министр образования Сергей Шкарлет рассказал в интервью "Страна.ua".

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Он отметил, что профилирование будет не только в школе, но и в профтехучилищах, которые будут существовать как профессиональные лицеи.

Если мы хотим, чтобы с нашим образованием считались в мире, чтобы наше образование было понятным, мы не должны отставать от общемировой концепции. И будут акценты по предметам с 10 по 12 класс,

– сказал Шкарлет.

По его словам, обязательным предметом в профильной школе будет только украинский язык и литература. Все остальные предметы школьники смогут выбирать самостоятельно, в зависимости от своих возможностей.

Министр образования добавил, что украинский язык и литература – это то, что формирует национальный этнос и должно быть обязательным в любой стране.

"Я бы и математику оставил как обязательный предмет, ведь она систематизирует мышление и формирует логику. Хотя есть люди, которые не склонны к математике, программу можно построить так, чтобы и таким ученикам было комфортно. Считать и писать все равно всем нужно уметь", – сказал Сергей Шкарлет.

К слову, за лучший результат прохождения ВНО самые успешные ученики в Украине будут получать денежные премии. Будет 20 премий по 5 тысяч гривен каждому из лидеров по показателям в тестах.