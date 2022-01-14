Стало известно, когда заработает Американский университет в Киеве

Американский университет в Киеве обещает своим выпускникам образование и диплом, которые можно получить в США. Набирать студентов на магистратуру начнут уже в марте этого года, а для бакалавров обучение начнется с сентября.

Об этом рассказал ректор-основатель университета Роман Шеремета во время презентации в Посольстве Украины в США концепции работы Американского университета в Киеве (AUK).

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"Для того, чтобы получить настоящее американское образование и диплом, вы должны поехать в США, но теперь это можно будет сделать и в Киеве. Этим AUK будет отличаться от других украинских вузов", – заявил Шеремета.

Когда в ВУЗе начнется обучение для студентов

Университет заработает уже в марте 2022 года с двумя наборами для обучения на магистратуре.

А в сентябре этого года в учебном заведении планируют запустить семь программ обучения для около 400 студентов, среди которых:

четыре направления для получения бакалаврского образования,

три направления – для магистерского образования.

Соответственно, подавать документы для поступления можно будет уже нынешним выпускникам украинских школ.

По словам Шеремета, на первом этапе предполагается, что основные направления обучения будут объединяться под двумя "зонтами": ИТ и бизнес-менеджмента.

Что известно об американском университете в Киеве

Вуз будет обеспечивать выпускников дипломами украинского и американского образцов, в частности, Университета штата Аризона, который выступает партнером AUK. А обучение будет проходить по американским стандартам и качеству.

Комментируя ценовую политику обучения в университете, Шеремета отметил, что все будет подробно объявлено во время большой презентации в феврале. Там также будут раскрыты все вопросы относительно академических программ, преподавателей и тому подобное.

Мы хотим прежде всего обеспечить образование высшего уровня качества. Но для этого нужно набрать преподавательский состав, построить соответствующие системы и сделать много других вещей, что требует затрат. Поэтому цена будет несколько выше, чем в типичном украинском вузе, но намного ниже, чем в Америке,

– пояснил ректор.

Американский университет в Киеве будет размещаться в отреставрированном здании бывшего Речного вокзала на Почтовой площади столицы.

Также создадут Президентский университет

К слову, в Украине также запустили строительство "Президентского университета". Ожидается, что начнется образовательный процесс с 1 октября 2023 года, а полностью завершить строительство хотят в 2025 году.

Максимальное количество людей по каждому из направлений подготовки – 20 человек. Так, уже в первый год работы университета планируется набрать около 120 студентов. Обучение в этом вузе будет предусматривать 30% теории и 70% практических занятий. А стажировка будет проходить на лучших предприятиях и компаниях.

Обучение будет осуществляться по шести направлениям:

информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;

нанотехнологии;

аэрокосмические технологии;

энергетические технологии;

биотехнологии и науки о здоровье;

глобализация и международные коммуникации.

Обучение для студентов будет бесплатным, но лишь с единственным условием – работать после его окончания надо будет в Украине. Кроме того, лучшие из них будут получать высокие стипендии.

Министр образования Сергей Шкарлет говорил о том, что лучшие преподаватели президентского университета должны получать не менее 4 тысяч долларов или евро.