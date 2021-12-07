Стало известно, когда киевские школьники уйдут на зимние каникулы

Школы могут переносить зимние каникулы из-за карантина. Однако в Киеве решили отправить учеников на отдых вовремя – с 25 декабря, а продлятся каникулы две недели.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал, что зимние каникулы для столичных школьников начнутся 25 декабря и продлятся до 9 января включительно.

Важно Отдых учеников зимой: будут ли школы переносить зимние каникулы

По его словам, причин для переноса начала каникул нет. Благодаря эффективным противоэпидемиологическим мерам в столице удалось остановить рост заболеваемости COVID-19.

Сейчас все 425 столичных школ работают в обычном режиме, а наши службы проводят постоянный мониторинг в школах, контролируя динамику заболевания,

– заявил Валентин Мондриевский.

Когда будут зимние каникулы для учеников в других городах

Харьков – зимние каникулы начнутся с 30 декабря.

– зимние каникулы начнутся с 30 декабря. Ровно – школьники уйдут на зимние каникулы по графику – 25 декабря, и будут отдыхать до 9 января включительно.

– школьники уйдут на зимние каникулы по графику – 25 декабря, и будут отдыхать до 9 января включительно. Хмельницкий – каникулы для детей будут стартовать 30 декабря и продлятся по 9 января включительно.

– каникулы для детей будут стартовать 30 декабря и продлятся по 9 января включительно. Кременчуг – ученики будут учиться вплоть до 31 декабря, поэтому каникулы начнутся с 1 января и продлятся до 16 января.

– ученики будут учиться вплоть до 31 декабря, поэтому каникулы начнутся с 1 января и продлятся до 16 января. Волынь – большинство школ уйдут на каникулы с 28 декабря. Каникулы продлятся две недели – до 9 января включительно.

К слову, школы могут подвинуть зимние каникулы из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, гриппом, ОРВИ, проблем с отоплением или ради удобства. Так было в этом году с осенними каникулами. В каждом отдельном регионе ученики отдыхали по-разному. Детали и какими были даты отдыха детей осенью – читайте по ссылке.