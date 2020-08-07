Стадион – так стадион: в Узбекистане из-за пандемии оригинально проведут вступительные экзамены
Власть Узбекистана поручила провести вступительные экзамены в вузы для абитуриентов на стадионах. К такому оригинальному шагу прибегли из-за пандемии коронавируса.
Такое решение было принято по результатам заседания с участием президента Шавката Мирзийоева, сообщает пресс-служба узбекского президента.
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Такое решение власть объяснила тем, что закрытые помещения не соответствуют эпидемиологическим требованиям и слишком малы для того, чтобы обеспечить социальную дистанцию между участниками тестирования.
Экзамены на стадионах планируют проводить дважды в день, когда не будет слишком жарко. Весь вступительный процесс планируют завершить в срок до 14 дней.
В этом году для обучения в высших учебных заведениях страны выделено более 162 тысяч мест в бакалавриате и более 10 тысяч – в магистратуре.
В 91 вуз страны документы подали более 1,4 миллиона человек. Таким образом, на одно место претендуют около 11 абитуриентов.
Что известно о коронавирусе в Узбекистане?За все время пандемии в Узбекистане коронавирусом заболели 28 тысяч 809 человек. Почти 20 тысяч из них уже выздоровели, но 179 человек из-за болезни умерли.
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