Хотя учительница Лесси Гиллеспи была довольно образцовой. Она в 2019 году получила звание "Учителя года" и была примером для подражания для других коллег.

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Однако через год учительница начала заниматься сексом с учениками школы, где преподавала английский язык. На момент развращение ребятам было 15 и 16 лет.

Правоохранители выяснили, что Лесси Гиллеспи в 2020 году несколько раз имела интимную связь с двумя учениками.

Но обвинения базировались только на показаниях несовершеннолетних. Один из подростков рассказал правоохранителям, что все происходило прямо в школе.

Поэтому, учительницу сначала арестовали, но отпустили под залог в 60 тысяч долларов. Но через несколько дней ее нашли мертвой в доме. В полиции заверили, что она покончила с собой выстрелом в голову.

Хотя, подробности происшествия пока неизвестны, мы хотим подчеркнуть, что для школ округа Лоуренс нет ничего важнее безопасности и благополучия учащихся,

– заявили в полиции.

К слову, в Винницкой области разгорелся секс-скандал в школе. Там 30-летняя учительница закрутила роман с учеником старших классов. Но директор школы, который и был мужем учительницы, застукал их во время любовных утех. Детали истории – здесь.