В США учительница без разрешения родителей вакцинировала школьника от COVID-19: ее арестовали

Американская преподавательница самовольно сделала прививку от коронавируса 17-летнему школьнику. Педагог вакцинировала подростка у себя дома и без разрешения его родителей.

54-летняя учительница биологии Лаура Паркер Руссо работает в государственной школе в округе Нассау, штат Нью-Йорк. За такие действия ее ждет суд по уголовным делам.

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Учительница самовольно вакцинировала ученика

Накануне Нового года 17-летний школьник был в доме учительницы в поселке Си Клифф на Лонг-Айленде. Именно в этот день она сделала ему укол вакцины против коронавируса.

В полиции отметили, что парень дома рассказал о прививке матери. Она разрешения на укол не давала, поэтому обратилась к правоохранителям.

Учительницу арестовали

Теперь учительницу арестовали по обвинению в вакцинации несовершеннолетнего от COVID-19 без согласия родителей. Уже 21 января Лаура Паркер Руссо должна предстать перед судом по уголовным делам.

Отметим, что учительница не уполномочена вводить вакцины. Поэтому, откуда она взяла препарат для укола – пока неизвестно. Как и то, что подросток делал в доме преподавательницы.

В штате Нью-Йорк вакцинация против COVID-19 для школьников не является обязательной. Но некоторые частные школы требуют вакцинации, а Нью-Йорк требует ее для определенных видов спорта и внеклассных занятий.

В большинстве штатов, включая Нью-Йорк, требуется согласие родителей на прививку против коронавируса. Некоторые родители не позволяют делать их детям вакцинацию из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов.

Однако ученые говорят, что вакцины безопасны для детей, и призывают их вакцинировать. Сейчас распространение опасного варианта Омикрон привело к увеличению количества госпитализаций среди детей в США.

По данным трекера The New York Times, за последние две недели в округе Нассау количество случаев коронавируса увеличилось на 301%, а госпитализация выросла на 47%. Известно, что примерно 72% детей в возрасте от 12 до 17 лет в округе полностью вакцинированы.

К слову, на Волыни невакцинированная учительница подала в суд на школу из-за отстранения. Педагог выиграла дело, поэтому вернется к работе и получит зарплату за время отсутствия. Детали – читайте в статье.