В штате Калифорния ученики сделали необычный подарок своему бывшему учителю – чек на 27 тысяч долларов. Они решили так сделать, потому что узнали, что педагог остался без крыши над головой и живет в машине.

Почему учитель жил в машине

77-летний учитель Хосе Вильярруэль ранее работал в школе педагогом на замену. Но после пандемии ситуация с работой ухудшилась, и его уволили.

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Хосе обратился в Пенсионный фонд за выплатами. Но он не смог эти деньги оставить себе – значительную часть полученных средств он направил своей жене, детям и другим родственникам.

И поскольку у него осталось совсем мало средств, он решил поселиться в машине.

Ученики узнали о ситуации учителя

На одной из стоянок учителя случайно встретил его бывший ученик Стивен Нава, но он сначала даже не узнал его.

Лишь через несколько дней парень решился подойти к Вильярруэлю и спросить, как у него дела. После услышанной истории бывший ученик попытался дать учителю 300 долларов, однако тот отказался.



Ученик встретил учителя на стоянке / Фото CNN

"Он улыбнулся мне и поблагодарил. Он обнял меня, и я увидел, как он плачет. Именно тогда я пообещал помочь ему", – признается Стивен Нава.

Тогда Стивен создал краудфандинговую кампанию и за несколько часов собрал 5 тысяч долларов. Впоследствии он выложил видео об учителе в соцсети, и им удалось собрать 27 тысяч долларов.

Бывшие ученики вручили чек учителю

11 марта ученики устроили для своего учителя вечеринку ко дню рождения, на которой и вручили ему чек.



Бывшие ученики подарили чек учителю / Фото CNN

Учитель Хосе Вильярруэль невероятно расчувствовался, однако старался держать себя в руках, чтобы не заплакать.

Добавим, что сейчас Вильярруэль получил от правоохранителей ваучер (приватизированный чек) на проживание в мотеле в течение месяца, за это время он должен найти постоянное место жительства.