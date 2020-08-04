Учителя в Нью-Йорке и Чикаго массово выходят на протесты. Педагоги требуют власти отменить решение об открытии школ с сентября, так как в городе высокая заболеваемость коронавирусом.

Педагоги требуют, чтобы власти приняли решение о дистанционном обучении в школах и не открывали школы в сентябре, передает Daily Mail.

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Известно, что больше всего педагогов собралось на митинге в Чикаго и Нью-Йорке. А все потому, что, учитывая эпидемическую ситуацию в США, возвращаться к привычному режиму обучения пока опасно.

Митингующие скандировали "Мы требуем безопасных школ", несли плакаты с надписями "Мы не можем учить детей из могил", а также создали имитацию гробов и гильотин.

Смотрите фото с протестов учителей в США:

Также профсоюзы учителей требуют, чтобы государство обеспечило учеников и педагогов скоростным интернетом и техническими средствами для дистанционных уроков.

“We will demonstrate to delay reopening until there is an actual safe and equitable reopening plan,” said JuJu Tyner, a West Lincoln Elementary teacher. A group of more than 1,000 LPS staff and parents called Safely Open Schools organized the protest. https://t.co/NOMUBofxcs pic.twitter.com/7IK7achQtR — Lincoln Journal Star (@JournalStarNews) August 4, 2020

К слову, сейчас в США обнаружили более 4 миллионов 800 тысяч заражений – это самый высокий показатель в мире. Всего на планете более 18 миллионов случаев коронавируса.