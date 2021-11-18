Учитель Кингсли Киз, работавший в средней школе Франклина в Спрингфилде (штат Иллинойс) объяснил, что не будет ставить зарплату выше принципов.

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Почему педагога уволили

Мужчина ранее отказался вакцинироваться против COVID-19. Такая опция в штате для преподавателей возможна, но тогда нужно раз в неделю делать тест на коронавирус. Киз не захотел делать и это.

Поэтому совет по образованию школьного округа Спрингфилда № 186 проголосовал за увольнение Кингсли Киза. Решение было принято единогласно.



​Кингсли Киз на заседании Совета образования / Скриншот с видео

Как Учитель отреагировал на увольнение

Перед увольнением учитель сделал заявление – он не передумал, зато сказал, что не будет ставить зарплату выше принципов. По его мнению, заставлять преподавателей делать прививку, которую они не хотят, неправильно.

Я не пожертвую своими сильными личными ценностями только для того, чтобы сохранить карьеру... Я верю, что Бог лично провел меня через это с моей женой и моей семьей,

– сказал Кингсли Киз.

Отметим, что учитель преподавал в этом округе более 20 лет. Теперь педагог может подать апелляцию на это решение и 17 дней на то, чтобы выполнить его. Когда Киза спросили, подаст ли он апелляцию, он отказался отвечать.

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Коротко о вакцинации учителей в Украине

С 8 ноября учителей, которые отказались вакцинироваться против COVID-19, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты. По состоянию на 10 ноября в Украине отстранили почти 10 тысяч работников образования.

Когда отстраненные учителя смогут вернуться к работе? Как только педагоги решат ситуацию с иммунизацией (вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели), то они смогут вернуться к работе.

К слову, в МОН заявили, что как только в школе вакцинируют 100% работников, для учеников надо восстанавливать очное обучение. По состоянию на 15 ноября хотя бы одной дозой вакцинировано около более 95% педагогов. В то же время полный цикл прививки от COVID-19 получили более 528 тысяч работников школ (81%).