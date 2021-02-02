Ученицу второго класса Хлою Шелтон выгнали из христианской начальной школы в штате Оклахома. А все потому, что школьница сказала другой ученице этой школы, что имеет к ней чувства.

Источник: CNN

Ученицу немедленно вывели с детской площадки, и она провела следующие несколько часов в кабинете директора, не посещая уроки.

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В школе ученице Хлое объяснили, что в Библии женщины могут иметь детей только с мужчинами. Затем администрация заведения спросила у мамы девочки, как она относится к симпатии между девушками, на что женщина ответила, что не видит в этом проблемы.

После этого разговора мама забрала дочь домой. А на следующий день администрация заведения сообщила, что ученицу больше не нужно приводить на занятия. Через день школа "прекратила партнерство" с семьей Шелтон из-за несовпадения во взглядах.

Добавим, что кроме дочери, из заведения исключили также и ее 5-летнего брата.

Я была потрясена таким решением и не могла поверить в позицию школы, поэтому предложила директору встретиться и обсудить это недоразумение, на что получила отказ,

– говорит мама Хлои.

Журналистам руководство заведения отказалось публично комментировать ситуацию из-за конфиденциальности информации по какому-то конкретному ученику или семье.

Отметим, что в уставе этой школы Rejoice Christian School основанием для исключения есть проявление любой формы сексуальной безнравственности. В частности, речь идет о том, что ученикам запрещено публично демонстрировать симпатию или привязанность друг к другу. А если школьники не соответствуют этим стандартам и идеалам в школе, их лишаются права посещать учебное заведение.

Делани Шелтон возмутило решение школы касательно ее ребенка. "Что может означать проявление симпатии для 8-летней девочки? То, что ей действительно нравится играть с подругой на детской площадке. Это же не была демонстрация отношений или недопустимого поведения", – добавляет она.

Ученица 2 класса Хлои Шелтон / Фото CNN

Мама школьницы поделилась, что после исключения Хлоя была очень расстроена: она постоянно плакала и спрашивала, любит ли ее Бог до сих пор. Из-за огласки ситуация девочка получила множество писем с поддержкой из всех штатов Америки. Из-за этого школьница стала чувствовать себя лучше и вскоре начнет обучение в новой школе.