Когда-то школа в Кантоне, штат Массачусетс, была единственной американской школой, где к школьникам могли применить электрический ток. Позже это запретили делать, а в ООН назвали подобный подход к обучению пытками.

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Но теперь суд вернул школе такое право. Они считают, что применение тока является разновидностью лечения.

По словам администрации школы, электрический ток использовался ими для "коррекции агрессивного поведения и предупреждения нанесения вреда себе или другим".

Интересно, что поддерживают такое решение и родители некоторых учеников. "Мы боролись и будем продолжать бороться за то, чтобы наши близкие были живы, а также за сохранение этого лечения, что спасает жизни", – говорится в заявлении родителей.

Так, электрошокеры крепят к конечности и запускают их дистанционно.



Электрошокер на ногах ученика / Фото Independent

К слову, в США 44-летняя учительница занималась сексом с двумя учениками-подростками в школе. А после того, как ее разоблачили на интимных связях с несовершеннолетними, она покончила с собой. Детали – в статье.