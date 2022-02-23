В США студент решил сварить в общежитии ракетное топливо: из-за этого произошел взрыв

В США студент решил создать самодельное ракетное топливо. Варил он его прямо на кухне в общежитии. Почему он провел такой эксперимент в общежитии – не сообщается.

Закончить начатое студенту не удалось – смесь взорвалась. Никто не пострадал, ракетное топливо лишь сильно повредило дом.

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Инцидент произошел в кампусе Университета Бригама Янга. Один из студентов решил произвести самодельное ракетное топливо на кухонной плите в общежитии. Но эксперимент не удался. Смесь внезапно взорвалась, превратившись в "огненный шар".

Студент решил сварить ракетное топливо / Фото New York Post

Как сообщили в полиции, взрыв вызвал срабатывание пожарной сигнализации и разбрызгивателей. Часть здания затопило.

Пламя от взрыва охватило стены и потолок вокруг плиты, а сильный жар вызвал срабатывание спринклерной системы пожаротушения. Пожарные быстро приехали на место происшествия и смогли полностью потушить огонь,

– говорится в сообщении полиции кампуса.

В результате взрыва никто не пострадал, но 22 других студентов были вынуждены покинуть общежитие из-за потопа. Полицейские заявили, что зданию нанесен "значительный ущерб".

На опубликованных фото видны обгоревшие кухонные шкафы и потолок над плитой. Можно увидеть спасателей, передвигающихся где-то по лодыжкам в воде.

Общежитие затопило из-за пожара / Фото New York Post

Представители власти не сообщили, почему студент пытался сделать ракетное топливо и был ли наказан университетом "Понятно, что эта ситуация могла быть намного хуже, и мы благодарны за то, что никто не пострадал", – говорится в сообщении полиции университета.

! Университет Бригама Янга (Brigham Young University, или BYU) – частный университет в Прово, штат Юта, основанный членами Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонами) в 1875 году. BYU является одним из самых больших частных религиозных университетов в США. В 2019 году в университете обучалось более 33 тысяч студентов.

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