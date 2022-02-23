Закончить начатое студенту не удалось – смесь взорвалась. Никто не пострадал, ракетное топливо лишь сильно повредило дом.
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Инцидент произошел в кампусе Университета Бригама Янга. Один из студентов решил произвести самодельное ракетное топливо на кухонной плите в общежитии. Но эксперимент не удался. Смесь внезапно взорвалась, превратившись в "огненный шар".
Студент решил сварить ракетное топливо / Фото New York Post
Как сообщили в полиции, взрыв вызвал срабатывание пожарной сигнализации и разбрызгивателей. Часть здания затопило.
Пламя от взрыва охватило стены и потолок вокруг плиты, а сильный жар вызвал срабатывание спринклерной системы пожаротушения. Пожарные быстро приехали на место происшествия и смогли полностью потушить огонь,
– говорится в сообщении полиции кампуса.
В результате взрыва никто не пострадал, но 22 других студентов были вынуждены покинуть общежитие из-за потопа. Полицейские заявили, что зданию нанесен "значительный ущерб".
На опубликованных фото видны обгоревшие кухонные шкафы и потолок над плитой. Можно увидеть спасателей, передвигающихся где-то по лодыжкам в воде.
Общежитие затопило из-за пожара / Фото New York Post
Представители власти не сообщили, почему студент пытался сделать ракетное топливо и был ли наказан университетом "Понятно, что эта ситуация могла быть намного хуже, и мы благодарны за то, что никто не пострадал", – говорится в сообщении полиции университета.
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