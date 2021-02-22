Попечительский совет начальной школы в одном из городов США начал во время онлайн-конференции обсуждать родителей учеников. Работников школы сразу требовали отстранить, поэтому они сами уволились.

Что известно об этой ситуации? Во время обсуждения введения карантина в школе из-за коронавируса президент школьного совета Лиза Бризендин заявила, что родители учеников не хотят закрытия школ, потому что так придется нанимать нянь для детей.

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Другой работник школы рассказал, что его брат, работающий в службе доставки, уверяет, что многие родители употребляют медицинскую марихуану.

Еще один сотрудник школы предлагал совету купить умную доску, поскольку она может обрывать родителя на половине фразы, если вышло его время.

2) Before she realized the public was listening in, School Board President Lisa Brizendine criticized parents who continue to be frustrated by the district's Covid-related school closures:



"They want to pick on us because they want their babysitters back."@nbcbayarea pic.twitter.com/Z0jaRQWKn9 — Bigad Shaban (@BigadShaban) February 18, 2021

Когда в чате выяснилось, что конференция все время была доступна посторонним слушателям и их слышали родители детей, запись резко оборвалась.

После того, как видео стало вирусным, более 7 000 человек подписали петицию с просьбой отстранить сотрудников школы. Это и произошло: через какое-то время все члены школьного совета подали в отставку.