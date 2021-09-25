Петицию обнародовали в сети. В администрации округа и школе заявили, что обеспокоены таким инцидентом.

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Правда, много учеников и работников учебного заведения сначала восприняли петицию как шутку.

Родителей учеников предупредили

Директор школы Керри Херрен прислала родителям учеников письмо, что администрация знает "об определенных неприемлемых и расистских заявлениях".

Херрен рассказала, что об инциденте ей сообщил один из учеников, пишет Detroit Free Press. На следующий день сотрудники школы начали расследование.

В школьном округе предупредили, что власть не потерпит дискриминации и притеснения в учебных заведениях. Могут также принять меры.

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