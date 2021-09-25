Петицию обнародовали в сети. В администрации округа и школе заявили, что обеспокоены таким инцидентом.
Читайте также В школе Киева открыли кафе, где будут работать дети: яркие фото кафе
Правда, много учеников и работников учебного заведения сначала восприняли петицию как шутку.
Родителей учеников предупредили
Директор школы Керри Херрен прислала родителям учеников письмо, что администрация знает "об определенных неприемлемых и расистских заявлениях".
Херрен рассказала, что об инциденте ей сообщил один из учеников, пишет Detroit Free Press. На следующий день сотрудники школы начали расследование.
В школьном округе предупредили, что власть не потерпит дискриминации и притеснения в учебных заведениях. Могут также принять меры.
Отмена рабства в США: история
- Система рабовладения и использования труда рабов сформировалась в британских американских колониях еще в начале XVII века. Преимущественно в рабов превращали темнокожих людей.
- Однако 16 президент США Авраам Линкольн в 1863 году издал прокламацию об освобождении рабов. Из-за сопротивления южных штатов документ не вступил в силу до окончания Гражданской войны в США.
- В январе 1865 года было принято 13 поправку к Конституции. Она фактически отменила рабство на всей территории страны.