Двое учеников средней школы Понтиак признаны победителями десятого ежегодного конкурса искусств финансовой грамотности имени Энди Майснера. В конкурсе представлены работы старшеклассников, и в этом году в нем приняли участие более 100 подростков в 17 государственных школах.

Работы конкурса состоят из двумерных и мультимедийных произведений, иллюстрирующие важность финансовой грамотности. Победители получили денежные призы на общую сумму 10 000 долларов США, а их работы будут выставлены в офисе Энди Майснера течение одного года.

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Школьники Жасмин Хенслер и Алекс Хендерсон получили награды за свои работы под названием "Загипнотизированный" и "Кулак власти".

Работа "Кулак власти" школьника Алекса Хендерсона / Фото Oakland County Treasurer's Office

Инициатор конкурса, предприниматель и политик Энди Майснер рассказывает, что финансовая грамотность, на самом деле, иногда может быть скучной.

Сила искусства и творческие методы могут превратить любую тему на что-то интересное. Мне нравится, что конкурсанты освещают проблематику эффективного управления деньгами,

– отмечает Майснер.

Хеди Блатт, консультантка по изобразительному искусству в школах Окленда, заявляет, что конкурс поддерживает качественное художественное образование, при этом распространяя тему финансовой грамотности.

Замечательно, что у нас есть такая возможность, поощрять школьников творить. Отдельная благодарность учителям в школах, которые и вдохновляют своих учеников всесторонне развиваться,

– комментирует Блатт.

Незаменимым помощником в мультимедийном искусстве и саморазвитии являются принтеры. Устройства развивают скорость печати до 9,1 изображения в минуту в черно-белом и 5 изображений в минуту в цветном формате.