Какой была школа

До прихода нового директора в школу преимущественно ходили дети, от которых не ожидали больших достижений в жизни. Большинство из них были из бедных семей, которые не имели возможности платить за качественное образование в частных учреждениях.

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Ученики чувствовали, что находятся в недружественной среде и жаловались, что чувствуют себя "как в тюрьме".

Так выглядела школа к граффити / Фото Florent Garcia

В то же время в районе, где расположилась школа, развивалась художественная галерея Wynwood Walls. В ней собрали муралы лучших граффити-художников в мире. Локация быстро стала популярной в Майами. Поблизости появились модные бары и рестораны. Поэтому сначала непривлекательная для туризма территория превратилась в культурный центр.

Как изменилась школа имени Хосе де Диего

Директор школы поняла, что эти изменения могут положительно повлиять на школу. Поэтому она пригласила художников из Wynwood Walls нарисовать мурал на стене учебного заведения. Зато художники предложили создать целую серию рисунков.

Граффити на стенах школы имени Хосе де Диего

К проекту присоединились 73 художника из многих стран, которые за 5 дней бесплатно превратили непрестижную школу в артобъект. Они работали по 12 часов в сутки и использовали примерно 190 литров и 1000 баллончиков краски. средства пожертвовало сообщество района.

Как стала выглядеть школа / Фото Florent Garcia

Реакция детей

Ученикам очень понравилась трансформация школы. С тех пор как появились муралы и граффити, они стали называть ее "своим маленьким миром" и приходить на территорию школы даже в выходные, чтобы поиграть в баскетбол или встретиться с друзьями.

Директор объясняет, что яркие рисунки подарили учебному заведению идентичность. А интерес общества и известных художников показал детям, что о них заботятся и ими интересуются. Многие школьники из бедных семей поверили в то, что у них есть будущее.

Невозможно быть расстроенными в школе, как наша. Когда заходишь на территорию, то обязательно найдется мурал, который тронет взгляд и заставит улыбнуться,

– рассказывает мисс Томпсон-Уильямс.

Добавим, что сейчас многие педагоги стремятся превратить школы в уникальные пространства для обучения и развития. Граффити и муралы часто не просто украшают здания, но и имеют культурное, историческое или даже политическое значение.