В США невакцинированный учитель вызвал вспышку коронавируса в школе

В американском штате Калифорния невакцинированный учитель заразил коронавирусом учеников начальной школы. Болезнь подхватили 26 человек.

Инцидент произошел в начальной школе округа Марин в конце июня – начале мая 2021 года. Заболели школьники и их родственники.

Тем временем Мы готовы к различным сценариям, – в МОН рассказали о действиях при ухудшении ситуации с COVID-19

Коронавирус подхватили ученики, сидевшие на первых – вторых партах

В целом невакцинированный педагог заразил около 50% класса. Коронавирус подхватили те ученики, которые находились ближе к учительскому месту. Так, заразились почти все, кто сидел на первых и вторых партах.

Школьники говорят, что учитель часто снимал защитную маску, когда читал что-то вслух. И это в то время, когда по стране активно распространялся штамм Дельта.

В августе началось обучение в некоторых школах

Отметим, что в августе в США увеличилось количество случаев COVID-19 среди детей. Ведь уже начали обучение в некоторых школах. Несмотря на это, количество госпитализированных школьников остается невысоким. Доля детей среди тех, кто попадает в больницу, – 1,8%.

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В США от коронавируса умерла антивакцинаторша

Ранее стало известно о смерти от коронавируса антивакцинаторши и ее мужа. 42-летняя Лидия Родригес перед смертью попросила привить от коронавируса 4 своих детей.