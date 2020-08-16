Несмотря на коронавирус учебные заведения по всему миру постепенно возвращаются к работе. Правда, они вынуждены соблюдать дополнительные меры безопасности. Но все уже так соскучились по школе, что придумывают разные методы.

Так, одна воспитательница детского сада из Техаса решила превратить коронавирусные ограничения в интересную игру, передает 24 канал.

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Дженнифер Пирсон креативно подошла к требованиям социального дистанцирования и превратила обычные парты в своем классе в разноцветные автомобили. Теперь каждое место для дошкольников в виде маленького джипа с колесами и фарами.

А также они имеют прозрачное лобовое стекло. Этой идеей воспитательница решила обыграть требование относительно защитных щитов на каждую парту.

В фейсбуке фотографию необычного класса разместила мама, обеспокоенная началом учебного года во время пандемии. "Ученикам, которые придут в ее класс, возможно, придется непросто, но видно, что они попадут в руки заботливого учителя", – написала она.

Такую идею положительно восприняли в сети, и за пять дней пост набрал более десяти тысяч реакций и двадцать тысяч репостов. Ведь любые усилия, которые прилагают школы, садики и педагоги для того, чтобы снизить напряжение, вызывают у родителей благодарность и восхищение.

Как будет проходить обучение в школах Украины с 1 сентября? В школах начнется обучение с 1 сентября. Но, если учебные заведения попадут в "красную зону", они будут вынуждены проводить обучение дистанционно. Читайте временные рекомендации для школ от Минздрава по ссылке.



Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала