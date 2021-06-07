В США 8-летний мальчик покончил с собой из-за буллинга в школе: видео нападения на него

В округе штата Огайо в США 8-летний Габриэль страдал от буллинга других школьников. Они систематически совершали нападения на него, избивали и оскорбляли. В результате мальчик не выдержал издевательств и покончил жизнь самоубийством.

Третьеклассник учился в начальной школе Карсона. Зимой три года назад мальчик вернулся домой после очередной травли и повесился в своей комнате.

К теме Вчера исполнилось 12 лет, а сегодня его уже нет, – мама погибшего на водопаде школьника

Буллинг Габриэля в школе

Правоохранители выяснили, что однажды ученик избил Габриэля в школьном туалете. Без сознания третьеклассник более 7 минут лежал на полу, не двигаясь, пока другие дети пинали его ногами.

Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. А через два дня на Габриэля снова напали в уборной школы. После этого он совершил самоубийство.

Габриэля избили в школьном туалете: смотрите видео

Родители третьеклассника подали в суд, обвинив администрацию и работников школы в сознательном безразличии и сокрытии информации о буллинге, которому подвергался их сын.

Судебный процесс длился два года и лишь 4 июня 2021 года школьный округ согласился выплатить компенсацию. Поэтому, родителям погибшего мальчика выплатят три миллиона долларов.

Также в начальной школе Карсона появится мемориал памяти Габриэля.

Кроме компенсации, соглашение также содержит призыв к внедрению реформ в борьбе с буллингом, в частности:

обучить персонал,

приложить усилия по выявлению виновников и жертв травли,

улучшить возможности школьных медсестер сообщать о случаях издевательств,

применить "принципы восстановительного правосудия" в отношении учащихся, участвующих в буллинге.

К слову, на Херсонщине восьмиклассница интерната стала жертвой буллинга от трех старшеклассников. Из-за постоянной травли девушка решила совершить самоубийство – наглоталась таблеток, но ее удалось спасти.