Сроки поступления на младшего бакалавра продлили: даты
Министерство образования и науки продлило сроки поступления абитуриентов на профессионального младшего бакалавра на контракт на основе базового общего среднего образования в связи с пандемией коронавируса.
МОН уже приняло это решение, пишет Osvita.ua. 29 июля вышел приказ о внесении соответствующих изменений в Условия приема на обучение в вузы в 2020 году.
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Такое решение о продлении вступительной кампании абитуриентов, поступающих на младших бакалавров на контракт, было принято из-за особенностей проведения вступительной кампании 2020 года, с целью предотвращения распространения на территории Украины СОVID-19.
Сроки вступительной кампании в учреждения профессионального предвысшего образования на базе 9-го класса (контракт):
- с 1 августа по 22 августа 2020 года включительно – дополнительный прием заявлений и документов поступающих;
- с 23 до 29 августа 2020 года включительно будут проводиться вступительные экзамены, творческие конкурсы для этой категории поступающих;
- не позднее 12:00 31 августа 2020 года обнародуют рейтинговый список поступающих;
- не позднее 12:00 3 сентября 2020 года абитуриенты, которые получили рекомендации для обучения за средства физических или юридических лиц, должны выполнить требования к зачислению;
- не позднее 12:00 5 сентября 2020 года состоится зачисление поступающих за средства физических или юридических лиц.