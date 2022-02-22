Как говорится в приказе Минобразования, обычно такие испытания проводятся в учреждениях образования или организовывается как единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ), которое проводят в форме ВНО.

К теме Почему выпускники университетов не устраивают работодателей

Со списком экзаменов и профессиональных испытаний в магистратуру по каждой специальности можно ознакомиться по ссылке.

Сроки регистрации поступающих в магистратуру

Обязательным условием сдачи единого вступительного экзамена по иностранным языкам (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания по праву (ЕПВИ) для поступления в магистратуру является регистрация поступающего приемной комиссией вуза.

Регистрация для составления ЕВЭ по иностранному языку и ЕПВИ поступающих начинается 26 апреля (с 9:00) и заканчивается 17 мая (в 18:00).

Сроки проведения ЕВЭ и ЕПВИ

Вступительные испытания проводятся в три этапа:

основная сессия;

дополнительная сессия;

специально организованная сессия единого вступительного экзамена.

В 2022 году основная сессия единого вступительного экзамена и единого вступительного испытания будет проводиться с 20 июня по 2 июля.

Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому и испанскому) состоится 22 июня.

Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) состоит из двух тестов: из общих учебных компетентностей (ОУК) и предметного.

Тестирование по ОУК состоится 20 июня. Предметные тесты ЕПВИ состоятся в разные даты в зависимости от выбранной абитуриентом специальности, а именно:

экономика и международная экономика – 24 июня;

право и международное право – 24 июня;

учет и финансы – 29 июня;

политология и международные отношения – 29 июня;

психология и социология – 29 июня;

управление и администрирование – 1 июля.

Дополнительная сессия для определенных категорий поступающих проводится в сроки, установленные Украинским центром оценивания качества образования.

Специально организованная сессия ЕВЭ проводится за счет средств физических и/или юридических лиц для абитуриентов, которые:

зарегистрировались для участия в едином вступительном экзамене, но желают повторно сдать единый вступительный экзамен;

не зарегистрировались для участия в основной сессии единого вступительного экзамена.

Сроки проведения профессиональных испытаний

В 2022 году вступительные экзамены проводятся с 18 июля по 30 июля.

Составление дополнительных вступительных испытаний проводится в случае, если такое испытание предусмотрено правилами приема вуза и только для тех абитуриентов, которые поступают на основе степени высшего образования (образовательно-квалификационного уровня), полученного по другой специальности.

Их сдача начинается 11 мая и заканчивается 30 мая, а для тех лиц, которые уже сдавали единый вступительный экзамен по иностранному языку, – с 18 июля по 30 июля.

В то же время вступительные экзамены по иностранному языку в учреждениях высшего образования проводятся по графику основной и дополнительной сессий единого вступительного экзамена по иностранному языку.

Сроки приема документов и регистрации е-кабинетов

Регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузка необходимых документов начинается 1 июля для поступающих, которые сдали единый вступительный экзамен в 2020 и 2021 годах, 13 июля – для поступающих, которые сдали единый вступительный экзамен в 2022 году.

Прием заявлений и документов для участия в конкурсном отборе для получения высшего образования начинается 15 июля, кроме высших военных вузов, и заканчивается 22 июля для лиц, поступающих на основе результатов ЕВЭ и ЕПВИ.

Сроки зачисления магистров на обучение

Рекомендации для зачисления по государственному заказу (на бюджет) предоставляются 2 августа.

Требования к зачислению (представлению оригиналов документов) должны быть выполнены до 18:00 8 августа.

Приказ о зачислении на бюджет издается 9 августа.

А для поступления в магистратуру на контракт на основе степени бакалавра учебные заведения могут устанавливать дополнительные сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение в пределах с 1 сентября по 30 ноября.

При этом, в зависимости от специальности, на которую поступает лицо, используются результаты ЕПВИ и ЕВЭ или ПВИ и ЕВЭ.

Перевод на вакантные бюджетные места и на места за счет целевых льготных государственных кредитов лиц, которые зачислены на обучение на контракт, осуществляется не позднее 19 августа.