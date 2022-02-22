Как говорится в приказе Минобразования, обычно такие испытания проводятся в учреждениях образования или организовывается как единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ), которое проводят в форме ВНО.
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Со списком экзаменов и профессиональных испытаний в магистратуру по каждой специальности можно ознакомиться по ссылке.
Сроки регистрации поступающих в магистратуру
Обязательным условием сдачи единого вступительного экзамена по иностранным языкам (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания по праву (ЕПВИ) для поступления в магистратуру является регистрация поступающего приемной комиссией вуза.
Регистрация для составления ЕВЭ по иностранному языку и ЕПВИ поступающих начинается 26 апреля (с 9:00) и заканчивается 17 мая (в 18:00).
Сроки проведения ЕВЭ и ЕПВИ
Вступительные испытания проводятся в три этапа:
- основная сессия;
- дополнительная сессия;
- специально организованная сессия единого вступительного экзамена.
В 2022 году основная сессия единого вступительного экзамена и единого вступительного испытания будет проводиться с 20 июня по 2 июля.
Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому и испанскому) состоится 22 июня.
Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) состоит из двух тестов: из общих учебных компетентностей (ОУК) и предметного.
Тестирование по ОУК состоится 20 июня. Предметные тесты ЕПВИ состоятся в разные даты в зависимости от выбранной абитуриентом специальности, а именно:
- экономика и международная экономика – 24 июня;
- право и международное право – 24 июня;
- учет и финансы – 29 июня;
- политология и международные отношения – 29 июня;
- психология и социология – 29 июня;
- управление и администрирование – 1 июля.
Дополнительная сессия для определенных категорий поступающих проводится в сроки, установленные Украинским центром оценивания качества образования.
Специально организованная сессия ЕВЭ проводится за счет средств физических и/или юридических лиц для абитуриентов, которые:
- зарегистрировались для участия в едином вступительном экзамене, но желают повторно сдать единый вступительный экзамен;
- не зарегистрировались для участия в основной сессии единого вступительного экзамена.
Сроки проведения профессиональных испытаний
- В 2022 году вступительные экзамены проводятся с 18 июля по 30 июля.
- Составление дополнительных вступительных испытаний проводится в случае, если такое испытание предусмотрено правилами приема вуза и только для тех абитуриентов, которые поступают на основе степени высшего образования (образовательно-квалификационного уровня), полученного по другой специальности.
- Их сдача начинается 11 мая и заканчивается 30 мая, а для тех лиц, которые уже сдавали единый вступительный экзамен по иностранному языку, – с 18 июля по 30 июля.
В то же время вступительные экзамены по иностранному языку в учреждениях высшего образования проводятся по графику основной и дополнительной сессий единого вступительного экзамена по иностранному языку.
Сроки приема документов и регистрации е-кабинетов
Регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузка необходимых документов начинается 1 июля для поступающих, которые сдали единый вступительный экзамен в 2020 и 2021 годах, 13 июля – для поступающих, которые сдали единый вступительный экзамен в 2022 году.
Прием заявлений и документов для участия в конкурсном отборе для получения высшего образования начинается 15 июля, кроме высших военных вузов, и заканчивается 22 июля для лиц, поступающих на основе результатов ЕВЭ и ЕПВИ.
Сроки зачисления магистров на обучение
- Рекомендации для зачисления по государственному заказу (на бюджет) предоставляются 2 августа.
- Требования к зачислению (представлению оригиналов документов) должны быть выполнены до 18:00 8 августа.
- Приказ о зачислении на бюджет издается 9 августа.
А для поступления в магистратуру на контракт на основе степени бакалавра учебные заведения могут устанавливать дополнительные сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение в пределах с 1 сентября по 30 ноября.
При этом, в зависимости от специальности, на которую поступает лицо, используются результаты ЕПВИ и ЕВЭ или ПВИ и ЕВЭ.
Перевод на вакантные бюджетные места и на места за счет целевых льготных государственных кредитов лиц, которые зачислены на обучение на контракт, осуществляется не позднее 19 августа.