Уже через несколько месяцев поступающие будут подавать документы для обучения в вузах Украины. Сроки поступление в университеты в 2021 году утверждены приказом МОН. Абитуриенты подают заявления и документы до 16 июля.

Мы подготовили информацию обо всех датах и сроках приема заявлений и зачисления абитуриентов на обучение в вузы на бакалавриат в этом году.

Важно Рейтинг поступающих в 2021 году: как он формируется – детали для абитуриентов

Поступление на дневную форму обучения

Регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузка в е-кабинет необходимых документов начнется 1 июля 2021 года.

Все медицинские осмотры и другие доконкурсные процедуры необходимо провести до 9 июля 2021 года.

Отметим, что для подачи документов в вузы абитуриенты будут иметь 2 дня. Так, прием заявлений и документов от поступающих начинается 14 июля, кроме высших военных учебных заведений.

А заканчивается прием документов:

в 18:00 16 июля (для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов);

в 18:00 23 июля (для лиц, поступающих по результатам ВНО, экзаменов, творческих конкурсов, составленных с 1 по 13 июля 2021 года).

Творческие конкурсы, вступительные экзамены и собеседования

Вступительные экзамены и творческие конкурсы проводятся в несколько потоков с 1 по 13 июля включительно (для поступающих на бюджет по графику, утвержденному учебным заведением).

В период с 14 по 23 июля могут проводиться дополнительные сессии экзаменов и творческих конкурсов для поступающих на контракт.

В МОН заверили, что в творческих конкурсах имеют право участвовать лица, которые закончили или заканчивают 11 класс, до 10 июля 2021 года.

Между тем собеседования в учреждениях высшего образования проводятся с 17 по 19 июля 2021 включительно.

Сроки приема заявлений и документов для участия во вступительных экзаменах и творческом конкурсе определяет приемная комиссия вуза при условии, что прием заявлений и документов начинается не позднее, чем 24 июня, и завершается до начала последнего потока вступительных экзаменов или конкурсов.



Подавать документы для поступления стоит с 14 июля 2021 года / Фото naviny

К тому же, для некоторых специальностей нужен творческий зачет. Он проводится в период с 1 февраля до дня завершения приема документов на соответствующее конкурсное предложение.

Обнародование рейтинговых списков

Обнародование списков поступающих, которых рекомендуют к зачислению на бюджет по результатам собеседования и по квоте-2, осуществляется не позднее 12:00 20 июля.

Эти поступающие, получившие рекомендации, должны выполнить требования к зачислению на места государственного заказа до 10:00 23 июля, включая подачу письменного заявления.

Зачисление этой категории абитуриентов на бюджет происходит не позднее 15:00 23 июля.

Формирование рейтинговых списков абитуриентов, которые поступают на основе результатов ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов (в том числе по квоте-1, квоте-3, квоте-4), осуществляются не позднее 28 июля.

Абитуриенты, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению на места государственного или регионального заказа (подать оригиналы документов) до 18:00 2 августа.

К теме Украинские студенты могут бесплатно учиться и проходить стажировку в вузах Словакии

Зачисление на обучение

Зачисление поступающих на обучение на бюджет проводится не позднее 9 августа. В то же время зачисление поступающих на контракт – не позднее 30 сентября 2021 года.

Поступление на другие формы обучения

Сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение по другим (кроме дневной) формы обучения на бюджет или контракт не отличаются от сроков приема документов на дневную форму обучения.

Так, прием заявлений и документов начинается не ранее 14 июля, продолжительность каждой сессии приема документов составляет не более 30 дней.

В то же время при поступлении на основе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста на бюджет и контракт прием заявлений и документов начинается 14 июля и заканчивается в 18:00 23 июля. Вступительные экзамены проводятся с 24 июля по 30 июля.

К слову, основная сессия ВНО в этом году стартует 21 мая (первое тестирование – по химии) и продлится до 15 июня (последнее ВНО – по географии). Результаты ВНО будут опубликованы на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.



Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО