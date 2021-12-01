Об этом он сказал во время форума "Новая украинская школа 2021: синергия, интеграция, менеджмент". Шкарлет отметил неудовлетворительное состояние использования субвенции и возможности ее перераспределения на другие сферы.

К теме Зарплаты учителей с 1 декабря увеличатся на 8,4%, – Шкарлет назвал суммы

По его словам, общий показатель использованной субвенции НУШ составляет лишь 47,4%. "Скажите, пожалуйста, средства уже не нужны?", – спрашивает Шкарлет.

Министр образования добавил, что они ходят от общины к общине, приглашают, просят средства.

Минфин очень отслеживает, гораздо жестче, чем МОН. Может, если не нужны средства, то на перераспределение отдадим в таком случае?,

– сказал Шкарлет.

Он добавил, что всего размер субвенции НУШ в 2021 году составил примерно 1,4 миллиарда гривен. Выплачивать местным бюджетам ее начали с задержкой – первые средства начали поступать только во второй половине июля.

На что выделяли деньги из субвенции НУШ

Интересно, что из 1,42 миллиарда гривен более половины (1,21 миллиарда гривен) пойдет на закупку:

средств обучения и оборудования, в частности компьютерной и современной мебели (для первых классов НУШ), для учебных кабинетов начальной школы – на сумму 986,3 миллиона гривен;

компьютерного и мультимедийного оборудования, приспособлений для учебных кабинетов, средств обучения, в том числе учебно-методической и учебной литературы, печатных тетрадей и тому подобное – на сумму 35 миллионов гривен.

А за счет 400 миллионов гривен расходов будет проведена супервизия (26 миллионов, что составляет 6,6%) и повышение квалификации педагогических работников (373 миллионов гривен, что составляет 93,4%).

К слову, бывший министр образования Лилия Гриневич говорит, что Украине нужно уже сейчас думать о переходе на трехлетнюю старшую профильную школу – по примеру европейских стран. По ее словам, такой формат обучения дает возможности получить прикладную профессию или сознательно выбрать направление высшего образования. Детали – читайте в статье.