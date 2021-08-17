В то же время средний показатель по всем профессиям на сайте центра занятости – 8 555 гривен.

К теме Global Teacher Prize Ukraine 2021: имена топ-50 лучших учителей Украины

Количество вакансий и средняя зарплата учителей

Так, согласно статистике по размещенным вакансиям, заметно, что чаще всего ищут учителей для школ (таких вакансий размещено 774), в то же время воспитателей в садики ищут вдвое реже (сейчас есть 305 вакансий).

Количество вакансий и средний размер ожидаемой зарплаты педагогов:

Директор обычной школы, специализированной школы, гимназии, интерната и тому подобное – 23 вакансии, средняя зарплата – 9257 гривен.

Учитель коррекционного образования – 1 вакансия, зарплата – 9231 гривна.

Воспитатель социальный по работе с детьми с инвалидностью – 6 вакансий, средняя зарплата – 8515 гривен.

Учитель начальных классов – 117 вакансий, средняя зарплата – 7280 гривен.

Методист – 38 вакансий, средняя зарплата – 7209 гривен.

Директор (заведующий) сада – 2 вакансии, средняя зарплата – 7097 гривен.

Учитель-логопед – 63 вакансии, средняя зарплата – 7079 гривен.

Учитель-дефектолог – 85 вакансий, средняя зарплата – 7040 гривен.

Учитель школы – 774 вакансии, средняя зарплата – 6879 гривен.

Воспитатель сада – 305 вакансий, средняя зарплата – 6846 гривен.

Педагог-организатор – 57 вакансий, средняя зарплата – 6635 гривен.

Учитель-реабилитолог – 34 вакансии, средняя зарплата – 6138 гривен.

Педагог социальный – 66 вакансий, средняя зарплата – 6130 гривен.

Воспитатель – 15 вакансий, средняя зарплата – 5795 гривен.

В МОН обещают поднять зарплаты учителям

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что в 2021 году должны провести два повышения зарплат для педагогов. Так, первое произошло в январе, тогда оклады выросли на 20%. А второе повышение проведут в декабре, оно составит 9%.

Всего за 2021 год повышение составит почти 30%. Зато на 2022 год ожидается повышение на конец года – примерно на 10%.



Зарплата учителей в 2021 / Данные МОН / Инфографика 24 канала

Также глава МОН заверил, что каждый учитель имеет возможность заработать дополнительно 20% к окладу. Для этого надо пройти сертификацию. В этом году на сертификацию направилось 1800 человек.

К слову, средняя зарплата учителей в июне в этом году составила 14 158 гривен (примерно 530 долларов). Это означает, что она почти сравнялась со средней в экономике. Добавим, что средняя зарплата учителей в апреле 2021 года составила 10 859 гривен.