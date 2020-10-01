В проекте государственного бюджета 2021 года на образование планируется выделить почти 174 миллиардов гривен. В частности, на 30% вырастут зарплаты учителей. На что пойдут деньги в сфере среднего образования – читайте ниже.

Заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев в своей колонке для "Интерфакс-Украина" рассказал, что правительство практически достигло показателя финансирования образования в 7% ВВП.

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На что пойдут деньги в сфере среднего образования

В проекте бюджета на 2021 год предусмотрен рост зарплаты учителей на 30%. По словам Ермоличева, для этого увеличили образовательную субвенцию из госбюджета местным бюджетам объемом 102,5 миллиарда гривен (на 21,2 миллиарда больше по сравнению с 2020 годом). Здесь речь идет об оплате труда более 400 тысячам учителей.

Заместитель министра финансов также отметил, что в проект бюджета заложены средства на поддержку Новой украинской школы. Ведь в следующем году за парты сядут около 440 тысяч первоклассников.

Также предусмотрено 100 миллионов гривен для внедрения новых методик обучения и профессионального развития учителей в соответствии с концепцией НУШ. "В целом объем субвенции местным бюджетам на обеспечение НУШ достигнет 1,4 миллиарда гривен", – добавил Ермоличев.

Заместитель министра финансов Украины рассказал, что в 2021 году будет продолжена реализация проектов по строительству, реконструкции и капитального ремонта школ, а также формирование там образовательного пространства.

"Увеличили вдвое, до 1 миллиарда гривен, объемы субвенции на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов". Рассчитываем на эти средства построить и обновить 300 школ", – подчеркнул Роман Ермоличев.

Также планируется поддерживать инклюзивное образование. Расходы на государственную поддержку детей с особыми образовательными потребностями в проекте бюджета составляют 504,5 миллиона гривен.

"В проект бюджета заложены и средства на поддержку частных школ. В частности, на это учтено почти 500 миллиона гривен", – написал Роман Ермоличев.

Отметим, что впервые в проекте бюджета предусмотрены средства на развитие системы дистанционного обучения. "Ожидаем, что 1 миллиарда гривен должно хватить на оборудование рабочих мест учителей соответствующими техническими средствами", – подчеркнул заместитель министра финансов.

К слову, также 4,5 миллиарда гривен – на выплату академических стипендий. На что еще планируется выделить деньги в сфере образования – читайте здесь.