Спросите поколение Z: полезный ютуб-канал для молодежи – видео

На ютуб-канале Navigating Teen Life несколько тинейджеров рассказывают своим сверстникам об интересных и полезных темах, которые касаются их повседневной жизни. Это образовательно-познавательный ресурс, который создали специально для поколения Z.

Серия видеороликов посвящена острым социальным темам, таким как здоровый образ жизни, безопасность, политические выборы, проблемы родителей и детей, сексуальное воспитание, здоровье и тому подобное. В одном из видео юные блогеры общаются с экспертом о финансовой грамотности и о том, как начать инвестировать в свое будущее.

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Консультант по инвестициям Эндрю Фадеревски ответил на вопросы молодежи о бюджетировании, финансовом стрессе и открытии сберегательных счетов, а также обо всех нюансах кредитования.

В видео общаются на английском языке, однако есть возможность включить субтитры с автоматическим русским или украинским переводом.

Управление финансами для детей: смотрите видео

В другом ролике 18-летние парень и девушка рассказывают о политике и важности голосования на выборах. Впоследствии представлен разговор несовершеннолетних с политическим экспертом, которая дает ответы на важнейшие вопросы детей.

Почему нужно голосовать: смотрите видео

Еще один интересный видеоролик затрагивает тему подросткового здоровья и комплексов. Здесь дети общаются с дерматологом об акне и других видах распространенных среди школьников проблем с кожей, учатся правильно ухаживать за собой и собственным организмом.

Предупредить и преодолеть акне в тинейджерском возрасте: смотрите видео