В школе №1 в Кривом Роге родители поспорили из-за подарка учительнице на 8 марта. Некоторые родители учеников 11 класса не смогли сдать деньги на подарок, на что другая мама назвала их "малообеспеченными" и "свиньями".

Родительская переписка из чата в вайбере, которую обнародовали в соцсетях, шокировала общественность.

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Родительские взносы на подарок

Ученики 11 класса готовили подарок для учительницы – телевизор. На это собирали по 250 гривен с человека.

Но не все родители смогли выделить такую ​​сумму из семейного бюджета на подарок. Зато те родители, которые все-таки сдали деньги, были очень возмущены.

Лично я не хочу, чтобы мой ребенок сидел за одним столом с малообеспеченными. Что-то их слишком много. Я за отдых и любой "кипиш" детей нормальной половины класса. А кормить "свиней" и их спонсировать не собираюсь,

– написала мама одного ученика.

Еще несколько родителей поддержали такую ​​позицию женщины.

Как отреагировали в соцсети

Пользователей в фейсбуке возмущены таким отношением женщины к родителям и их детям. Они отмечают, что все фонды и сдачи денег – добровольные, а родители не обязаны содержать школу.

В комментариях украинцы выражают такие мысли:

"Досадно, что пострадает учитель".

"Так пусть учитель не принимает подарки. Раз бы не приняла, больше не собирали бы".

"А потом дети таких родителей занимаются буллингом и издеваются над людьми пожилого возраста, а родители этом потакают и считают, что унижать бедного и слабого – это норма".

В школе проведут проверку

Депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник написал в фейсбуке, что городской отдел образования проведет срочную проверку в школе №1 по ситуации, о которой стало известно из переписки в родительском чате.

"Не исключается обращение в полицию, ибо были даже угрозы", – написал он.

К слову, учительница в Лысянке Черкасской области травила 12-летнюю девочку из-за того, что ее родители отказались подписывать заявление о начислении доплаты за классное руководство. Педагога суд признал виновной в буллинге ребенка. Больше об этом скандале – читайте здесь.