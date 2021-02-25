"Спонсировать свиней не буду": в школе Кривого Рога возник скандал из-за родительских взносов
В школе №1 в Кривом Роге родители поспорили из-за подарка учительнице на 8 марта. Некоторые родители учеников 11 класса не смогли сдать деньги на подарок, на что другая мама назвала их "малообеспеченными" и "свиньями".
Источник:Фейсбук-сообщество "Родители SOS"
Родительская переписка из чата в вайбере, которую обнародовали в соцсетях, шокировала общественность.
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Родительские взносы на подарок
Ученики 11 класса готовили подарок для учительницы – телевизор. На это собирали по 250 гривен с человека.
Но не все родители смогли выделить такую сумму из семейного бюджета на подарок. Зато те родители, которые все-таки сдали деньги, были очень возмущены.
Лично я не хочу, чтобы мой ребенок сидел за одним столом с малообеспеченными. Что-то их слишком много. Я за отдых и любой "кипиш" детей нормальной половины класса. А кормить "свиней" и их спонсировать не собираюсь,
– написала мама одного ученика.
Еще несколько родителей поддержали такую позицию женщины.
Как отреагировали в соцсети
Пользователей в фейсбуке возмущены таким отношением женщины к родителям и их детям. Они отмечают, что все фонды и сдачи денег – добровольные, а родители не обязаны содержать школу.
В комментариях украинцы выражают такие мысли:
- "Досадно, что пострадает учитель".
- "Так пусть учитель не принимает подарки. Раз бы не приняла, больше не собирали бы".
- "А потом дети таких родителей занимаются буллингом и издеваются над людьми пожилого возраста, а родители этом потакают и считают, что унижать бедного и слабого – это норма".
В школе проведут проверку
Депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник написал в фейсбуке, что городской отдел образования проведет срочную проверку в школе №1 по ситуации, о которой стало известно из переписки в родительском чате.
"Не исключается обращение в полицию, ибо были даже угрозы", – написал он.
К слову, учительница в Лысянке Черкасской области травила 12-летнюю девочку из-за того, что ее родители отказались подписывать заявление о начислении доплаты за классное руководство. Педагога суд признал виновной в буллинге ребенка. Больше об этом скандале – читайте здесь.
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