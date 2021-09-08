Список с тюлем и карнизами: в садике в Черкассах родителей шокировали тем, что необходимо купить
Источник:ТСН
В Черкассах в детском саду №69 родителям раздали список того, что необходимо приобрести для детей. В частности, в списке, кроме канцтоваров и средств гигиены, оказались карнизы и тюль.
В сети списком поделилась родственница одного из воспитанников 69-го детсада Анастасия Пидгорная. Она отметила, что уже давно не получала в детском саду такие списки.
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Пидгорная подчеркнула: она знает, что должна покупать канцтовары. В то же время все остальное из списка вызывает вопросы.
В частности, родителям сказали приобрести:
- салфетки на столы под горячие блюда;
- вилки;
- щетки;
- швабры;
- карниз;
- миску для фруктов
- пластиковый чайник;
- корзины для игрушек;
- тому подобное.
Список того, что необходимо было приобрести / Фото с фейсбук-страницы Анастасии Пидгорной.
Реакция горсовета
Сначала в горсовете попросили назвать название сада. Тогда выяснилось, что эти списки раздали родителям детей, посещающих ДУЗ №69 "Росинка".
Заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина подчеркнула: в городе запретили любой сбор денег с родителей на ремонт или содержание садиков.
Деньги на приобретение всего необходимого предусмотрены в общих сметах учреждений дошкольного образования.
Подчеркиваю, что если родители получат любые другие списки с перечнем необходимых вещей для сада, они сразу должны обращаться к заведующей учреждения,
– заметила Чубина.
Она также отметила, что родители могут покупать только индивидуальные наборы канцтоваров, чтобы дети пользовались ими во время занятий.
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